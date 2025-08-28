"Wspaniały, świetnie wykształcony". Zginął w katastrofie

W TVN24 TRWA WYDANIE SPECJALNE >>>
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził w TVN24, że pilot rozbitego w Radomiu F-16 nie żyje. Wykonywał próbny lot przed coroczną imprezą Air Show w tym mieście.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych poinformowało, że w katastrofie zginął major Maciej "Slab" Krakowian.
"Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa" - czytamy.
Hołownia o zmarłym pilocie F-16: wspaniały, nagradzany
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał w mediach społecznościowych, że "nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok, wykrzyczeć niezgodę" po tragedii na radomskim lotnisku. "Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia..." - wspomina pilota Hołownia.
Najbliższym i rodzinie pilota Hołownia złożył wyrazy współczucia i zapewnił: "nie zostaniecie teraz sami". Dodał, że z małżonką Urszulą, która służy w polskich siłach powietrznych, "wciąż nie mogą w to uwierzyć".
Pilot feralnego lotu F-16 "niesamowicie doświadczony"
Kondolencje rodzinie pilota za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyli też m.in. premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył hołd jego pamięci i wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie. "To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" - podkreślił.
Pilota wspominał też na antenie reporter TVN24 Artur Molęda. Powiedział, że był on "niesamowicie doświadczony, w tym co robił". - Od kilkunastu lat służył w polskich siłach powietrznych - wskazał. Krakowian był jednym z bohaterów reportażu Molędy "NATO: siła w powietrzu":
Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym napisano: "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci pilota F-16, oficera Wojska Polskiego". Podkreślono, że to "wielka strata dla Polski i całych Sił Zbrojnych RP". Złożono też "najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim".
