"Wspaniały, świetnie wykształcony". Zginął w katastrofie

Major Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu na nagraniach archiwalnych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W TVN24 TRWA WYDANIE SPECJALNE >>>

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził w TVN24, że pilot rozbitego w Radomiu F-16 nie żyje. Wykonywał próbny lot przed coroczną imprezą Air Show w tym mieście.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych poinformowało, że w katastrofie zginął major Maciej "Slab" Krakowian.

"Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa" - czytamy.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki.



Historia polskich… pic.twitter.com/KzUviIs7bE — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 28, 2025 Rozwiń

Hołownia o zmarłym pilocie F-16: wspaniały, nagradzany

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał w mediach społecznościowych, że "nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok, wykrzyczeć niezgodę" po tragedii na radomskim lotnisku. "Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia..." - wspomina pilota Hołownia.

Najbliższym i rodzinie pilota Hołownia złożył wyrazy współczucia i zapewnił: "nie zostaniecie teraz sami". Dodał, że z małżonką Urszulą, która służy w polskich siłach powietrznych, "wciąż nie mogą w to uwierzyć".

Po tragedii na radomskim lotnisku nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok, wykrzyczeć niezgodę. Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia…



Najbliższym, a zwłaszcza żonie i synom poległego Kolegi, składam najszczersze, z głębi serca płynące… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 28, 2025 Rozwiń

Pilot feralnego lotu F-16 "niesamowicie doświadczony"

Kondolencje rodzinie pilota za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyli też m.in. premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył hołd jego pamięci i wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie. "To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" - podkreślił.

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.



Składam hołd Jego pamięci.

Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.



To wielka strata dla Sił Powietrznych i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025 Rozwiń

Pilota wspominał też na antenie reporter TVN24 Artur Molęda. Powiedział, że był on "niesamowicie doświadczony, w tym co robił". - Od kilkunastu lat służył w polskich siłach powietrznych - wskazał. Krakowian był jednym z bohaterów reportażu Molędy "NATO: siła w powietrzu":

OGLĄDAJ: NATO: siła w powietrzu Zobacz cały materiał

Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym napisano: "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci pilota F-16, oficera Wojska Polskiego". Podkreślono, że to "wielka strata dla Polski i całych Sił Zbrojnych RP". Złożono też "najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim".

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci pilota F-16, oficera Wojska Polskiego.



To wielka strata dla 🇵🇱 i całych Sił Zbrojnych RP.



Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.



Cześć Jego pamięci. pic.twitter.com/AcV4gS1kJZ — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) August 28, 2025 Rozwiń