Pierwsze śmigłowce Apache już w Polsce

Maszyny, które dotarły do Polski w poniedziałek po południu, to wstęp do wdrożenia Apache'y do Wojska Polskiego. Polska zamówiła 96 tego typu śmigłowców. Ich dostawy rozpoczną się dopiero w 2028 roku.

Leasing ośmiu maszyn w starszej wersji od USA ma pozwolić na szybkie rozpoczęcie szkoleń pilotów oraz techników i stanowić tak zwane rozwiązanie pomostowe.

Kosiniak-Kamysz: potrzebujemy jak najwięcej wyszkolonych pilotów i techników

Podczas wtorkowej uroczystości przekazania śmigłowców w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem szef MON podkreślił, że polskie wojsko w najbliższych latach potrzebuje "jak najwięcej przeszkolonych i przygotowanych pilotów, personelu obsługi naziemnej, który będzie gotowy do obsługi wszystkich 96 śmigłowców bojowych, które zakupiliśmy".

Wicepremier wskazał, że śmigłowce Apache będą wykorzystywane w wojsku do niszczenia celów na lądzie, a także w powietrzu - w tym dronów.

