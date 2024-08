Szczerba: kolejne pół miliona na bezprawną kampanię Jacka Sasina i PiS

"Złodzieje z pisowskiej KGHM podpisali 25 września umowę na sponsoring imprezy, która odbyła się 16-17 września. Kolejne pół miliona dla spółki BERM wyprowadzone na bezprawną kampanię Sasina i PiS. Nie tylko zarzuty, ale do kryminału" - napisał europoseł. Zapowiedział, że w tej sprawie złoży w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury.

Sasin o "festiwalu ordynarnych kłamstw"

Do wypowiedzi europosła PO Sasin odniósł się na swoim profilu na X. "Kolejny raz TVP (tj. TVPlatforma) wspólnie z posłem Michałem Szczerbą prowadzą festiwal ordynarnych kłamstw na mój temat. Powtarzam kolejny raz - nie znam spółki Berm, nie korzystałem z jej usług, ani nie prosiłem nikogo by robił to w moim imieniu. Każde oszczerstwo spotka się z reakcją zmierzającą do ochrony dobrego imienia" - stwierdził.