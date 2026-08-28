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Polska

Co z finansowaniem Trybunału Konstytucyjnego? Decyzja ministra finansów

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Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Domański: finansowanie Trybunału Konstytucyjnego nie zostało ujęte w przyszłorocznym budżecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym takiego finansowania w przyszłorocznym budżecie nie ma - powiedział minister finansów Andrzej Domański.

W piątek na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt przyszłorocznego budżetu. O jego założeniach mówił na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański.

Minister pytany był między innymi o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. - Chcę być bardzo, bardzo precyzyjny. Nie otrzymaliśmy dokumentu, nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony.

W związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji w budżecie nie ma - powiedział Domański.

Wiceministra o powodach braku finansowania TK

Sprawę finansowania TK wyjaśniała wiceministra finansów Hanna Majszczyk. Jak mówiła, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków Trybunału jest jedynie włączany do budżetu przez ministra finansów po tym, jak jest on "przekazany mu przez tę instytucję".

- Nie mamy prawa tworzyć tego budżetu samodzielnie, w związku z czym nie ujęty jest ten plan - powiedziała Majszczyk. Czy oznacza to, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowane jest zero złotych dla TK? - Po prostu nie ujęto jego planu dochodów i wydatków - zaznaczyła Majszczyk.

Rzecznik rządu komentuje

O decyzję ministra finansów pytany był rzecznik rządu Adam Szłapka. - Jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która wymaga tego, że jeżeli jest przygotowany budżet Trybunału Konstytucyjnego, musi być uchwała zgromadzenia ogólnego - wskazał.

- Taki dokument, żeby minister finansów mógł podjąć w tej sprawie działania, musi być dostarczony. A nie został dostarczony - mówił Szłapka.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Andrzej DomańskiTrybunał Konstytucyjny
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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