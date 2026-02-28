Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

SAFE przyjęty przez Sejm, zarzuty dla 17-latka, uchwała w sprawie KRS

Sejm podczas expose Radosława Sikorskiego
Kosiniak-Kamysz: PiS się pogubił w sprawie SAFE
Źródło: TVN24
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. 17-latek zatrzymany po brutalnym zabójstwie dwóch osób w Kadłubie usłyszał w prokuraturze zarzuty i przyznał się do winy. Sejm przyjął uchwałę, która głosi, że Izba, wybierając sędziowski skład do Krajowej Rady Sądownictwa, uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez sędziów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 28 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Sejm zdecydował w sprawie SAFE

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE w sprawie między innymi braku finansowania spłaty pożyczki z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Teraz ustawa, która pozwoli wykorzystywać unijne pożyczki na zbrojenia, trafi na biurko prezydenta. Karol Nawrocki ma 21 dni na decyzję.

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu
Źródło: PAP/Albert Zawada

2. Zarzuty za podwójne zabójstwo w Kadłubie

17-latek zatrzymany po brutalnym zabójstwie dwóch osób w Kadłubie (woj. opolskie) usłyszał w prokuraturze zarzuty i przyznał się do winy.

Nastolatek miał zabić siekierą 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię, a nagranie z ataku opublikować w sieci.

Podwójne zabójstwo w Kadłubie. 17-latek z zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podwójne zabójstwo w Kadłubie. 17-latek z zarzutami

Opole

3. Sejm przyjął uchwałę w sprawie KRS

Sejm przyjął uchwałę, która głosi, że Izba, wybierając sędziowski skład do Krajowej Rady Sądownictwa, uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez sędziów. Za przyjęciem uchwały głosowało 237 posłów, 199 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Taki ruch zapowiadał wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który wobec weta prezydenta mówił o "planie B" na KRS.

"Plan B" na KRS. Sejm zdecydował 
Dowiedz się więcej:

"Plan B" na KRS. Sejm zdecydował 

4. Morawiecki odpowie przed partyjną komisją etyki

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że partyjna komisja etyki zajmie się sprawą Mateusza Morawieckiego w związku z "naruszeniem" zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dyskusji.

Były premier i wiceprezes PiS odniósł się do tego, pisząc między innymi o osobach, które "nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują".

Sprawa Morawieckiego przed komisją etyki PiS. Komentarz byłego premiera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprawa Morawieckiego przed komisją etyki PiS. Komentarz byłego premiera

5. Dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 z nagrodą Waltera

Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24, współautorka "Podcastu politycznego", została laureatką głównej Nagrody Mariusza Waltera.

W innych kategoriach statuetki zdobyli dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz, komentator branży energetycznej Jakub Wiech oraz "ikona dziennikarstwa sportowego" Włodzimierz Szaranowicz. Grzegorz Dobiecki otrzymał specjalne wyróżnienie.

OGLĄDAJ: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
iran

Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
WYDANIE SPECJALNE

iran
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEKrajowa Rada SądownictwaPolicjaMateusz MorawieckiArleta ZalewskaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Ktoś skatował królika Marcysia
Skatował Marcysia i obciął mu uszy. Zarzuty i areszt
Kraków
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
WARSZAWA
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę, maksymalną dla tego modelu auta
WARSZAWA
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Tusk: nasi obywatele w Iranie są bezpieczni
Polska
imageTitle
Marzec z NBA w Eurosporcie. Zobacz plan transmisji
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
WARSZAWA
Peru, osuwisko
Ogromna masa błota spłynęła ze zbocza
METEO
shutterstock_1617771937
Trzy kraje zamykają przestrzeń powietrzną
BIZNES
trump
Trump: rozpoczęliśmy dużą operację militarną w Iranie
Świat
imageTitle
Tajemnica śmierci biathlonisty wciąż niewyjaśniona. Śledczy badają każdy szczegół
EUROSPORT
iran
Irański urzędnik: szykujemy się do odwetu
RELACJA
Ali Chamenei
Ajatollah "ewakuowany w bezpieczne miejsce"
Świat
Wybuchy w Teheranie
USA i Izrael atakują Iran
Świat
shutterstock_2264325945_1
Między planem a rzeczywistością. Czy poprawiła się sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi?
Piotr Wójcik
imageTitle
Najlepszy na boisku i dwa rekordy. 17-letni Polak "rośnie"
EUROSPORT
Komar widliszek z gatunku Anopheles gambiae - zdj. ilustracyjne
Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi
METEO
imageTitle
Lewandowski o krok od kolejnego rekordu. Messi może się bać
EUROSPORT
Zniszczony samolot boliwijskich sił powietrznych
Rozbił się samolot wojskowy z banknotami. Kilkanaście osób nie żyje
Świat
Bill Clinton, Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein
Sześć godzin zeznań Clintona. "Sam bym go wydał"
Świat
Donald Trump
Trump: być może dojdzie do przyjaznego przejęcia Kuby
Świat
imageTitle
Loty narciarskie Bad Mitterndorf 2026. O której dziś konkurs Pucharu Świata?
EUROSPORT
Warszawa, 24.02.2026. Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista w skokach narciarskich podczas spotkania z Jakubem Rutnickim
Cuda Tomasiaka. Boom dopiero nadejdzie 
Tomasz Wiśniowski
Mateusz Morawiecki
Morawiecki o decyzji władz PiS: jeżeli ktoś mnie atakuje…
Polska
AdobeStock_897484788
Żółte alarmy nadal w mocy. IMGW ostrzega przed roztopami
METEO
imageTitle
Trzygodzinny thriller z happy endem. Fręch zagra o finał
EUROSPORT
shutterstock_2426591405
Czołowa agencja zdecydowała o polskim ratingu
BIZNES
Odwilż, przedwiośnie
Powieje wiosną w ostatni dzień lutego
METEO
imageTitle
Wystarczyło 13 sekund! Pietuszewski z pierwszym golem dla Porto
EUROSPORT
imageTitle
Zwroty akcji w derbach Trójmiasta
EUROSPORT
Bartosz Romowicz
Latał 127 razy w ciągu roku. Poseł: wstaję o drugiej w nocy, w domu jestem o północy
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica