SAFE przyjęty przez Sejm, zarzuty dla 17-latka, uchwała w sprawie KRS

Kosiniak-Kamysz: PiS się pogubił w sprawie SAFE

1. Sejm zdecydował w sprawie SAFE

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE w sprawie między innymi braku finansowania spłaty pożyczki z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Teraz ustawa, która pozwoli wykorzystywać unijne pożyczki na zbrojenia, trafi na biurko prezydenta. Karol Nawrocki ma 21 dni na decyzję.

Posiedzenie Sejmu Źródło: PAP/Albert Zawada

2. Zarzuty za podwójne zabójstwo w Kadłubie

17-latek zatrzymany po brutalnym zabójstwie dwóch osób w Kadłubie (woj. opolskie) usłyszał w prokuraturze zarzuty i przyznał się do winy.

Nastolatek miał zabić siekierą 38-letniego ojczyma i 87-letnią babcię, a nagranie z ataku opublikować w sieci.

3. Sejm przyjął uchwałę w sprawie KRS

Sejm przyjął uchwałę, która głosi, że Izba, wybierając sędziowski skład do Krajowej Rady Sądownictwa, uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez sędziów. Za przyjęciem uchwały głosowało 237 posłów, 199 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Taki ruch zapowiadał wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który wobec weta prezydenta mówił o "planie B" na KRS.

4. Morawiecki odpowie przed partyjną komisją etyki

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że partyjna komisja etyki zajmie się sprawą Mateusza Morawieckiego w związku z "naruszeniem" zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dyskusji.

Były premier i wiceprezes PiS odniósł się do tego, pisząc między innymi o osobach, które "nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują".

5. Dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 z nagrodą Waltera

Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24, współautorka "Podcastu politycznego", została laureatką głównej Nagrody Mariusza Waltera.

W innych kategoriach statuetki zdobyli dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz, komentator branży energetycznej Jakub Wiech oraz "ikona dziennikarstwa sportowego" Włodzimierz Szaranowicz. Grzegorz Dobiecki otrzymał specjalne wyróżnienie.

Opracował Adam Styczek/ft