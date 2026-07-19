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Warto wiedzieć

Prezydent Węgier odchodzi, groźby Trumpa po pożarach w Kanadzie, heroiczna akcja w galerii handlowej

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Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu
Akcja ratunkowa w centrum handlowym w Sosnowcu
Źródło wideo: Auchan
Źródło zdj. gł.: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA
Prezydent Węgier Tamas Sulyok podpisał ustawę skutkującą usunięciem go z urzędu. Donald Trump grozi Kanadzie cłami za napływający do USA dym z płonących tam lasów. W Sosnowcu klienci i pracownicy galerii handlowej uratowali kobietę, która doznała ataku serca. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 19 lipca.

1. Jest podpis, prezydent Węgier musi odejść

Prezydent Węgier Tamas Sulyok podpisał ustawę, która skutkuje usunięciem go z urzędu. Wcześniej została ona przyjęta przez węgierski parlament. Kadencja Sulyoka wygaśnie dzień po opublikowaniu podpisanego dokumentu w Dzienniku Urzędowym.

Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 roku. Jego dymisji jako "marionetki Orbana" od dawna domagał się nowy premier Węgier Peter Magyar. Dał mu on wcześniej czas do 31 maja na dobrowolne zrzeczenie się urzędu. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak między innymi kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Jest podpis. Prezydent odchodzi
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Jest podpis. Prezydent odchodzi

2. Kanada płonie, Trump grozi cłami

Północno-zachodnią Kanadę trawią pożary lasów, z których dym dociera do Stanów Zjednoczonych. W wielu rejonach znacznie pogorszyła się jakość powietrza, a władze zaleciły mieszkańcom, by nie opuszczali domów.

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w związku z tą "kompletnie nieakceptowalną" sytuacją konieczne jest podwyższenie ceł płaconych przez Kanadę. "Walka z zanieczyszczeniem generuje znaczne koszty, które muszą zostać doliczone do ceł" - napisał na Truth Social.

3. Heroiczna akcja w Sosnowcu

W jednej z galerii handlowych w Sosnowcu w sobotę zasłabła kobieta. Na pomoc ruszyli jej klienci i pracownicy. Udało im się przywrócić kobiecie krążenie jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego. "Łańcuch przeżycia znów zadziałał" - podkreślili medycy, którzy wjechali do centrum handlowego na motorze.

4. Rosja może zmobilizować pół miliona żołnierzy

Rosja planuje tej jesieni rozpocząć masową mobilizację - przekazał dyrektor ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko. Jak ocenił, Moskwa zmobilizować ma nawet do 500 tysięcy żołnierzy.

Według ukraińskich analityków wydarzy się to po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, zaplanowanych na 18-20 września. Ukrainę może czekać "bardzo intensywna zima" - ostrzegł Kowałenko.

5. Burzowa sobota

W sobotę przez Polskę przetoczyły się burze z silnymi opadami. Dotknęło one między innymi Lubelszczyznę, Mazowsze, Kujawy, Dolny Śląsk oraz Warmię i Mazury. Grzmiało też na Podkarpaciu i Podlasiu, gdzie pojawił się wał szkwałowy. Superkomórka burzowa przetoczyła się też przez Babimost w Lubuskiem, zostawiając po sobie spore zniszczenia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WęgryTamas SulyokPeter MagyarDonald TrumpKanadaSosnowiecburzeNajważniejsze informacje
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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