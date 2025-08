Prezes z orderem, rezygnacja wiceministry, atak nożownika

Żurek: spotkam się z prokuratorem krajowym w sprawie zarzutów dla Bąkiewicza Źródło: TVN24

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała, że złożyła rezygnację ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. "Możliwość wpływania na zmiany w Polsce była wspaniałym doświadczeniem" - podkreśliła minister. Przekazała, że "trzyma kciuki" za ministra Żurka oraz "jego drużynę".

2. Żurek zapowiada spotkania z Kornelukiem w sprawie zarzutów dla Bąkiewicza

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 poinformował, że spotka się z prokuratorem krajowym w sprawie zarzutów dla Roberta Bąkiewicza. - Prokurator, który dostał polecenie, by stawiać zarzuty Robertowi Bąkiewiczowi, korzysta teraz z prawa odwołania. Jutro spotkam się z prokuratorem Dariuszem Kornelukiem, który jest tą ostatnią instancją. Oczekuję decyzji - oświadczył.

3. Prezes PZPN z prezydenckim orderem

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W poniedziałek odznaczeni zostali także inni futbolowi działacze, między innymi Dariusz Mioduski, od niedawna wiceprezes federacji. Uroczystość odbyła się w Pałacu Belwederskim w Warszawie. "W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek" - napisano w komunikacie PZPN.

4. Śmierć przed sklepem monopolowym. Policja szuka dwóch mężczyzn

Policja opublikowała wizerunki mężczyzn poszukiwanych po ataku nożem przed sklepem monopolowym w Policach (Zachodniopomorskie). - Dwóch napastników skoczyło na jednego, zaczęli go okładać, kopać - bo się przewrócił - i zadawać ciosy nożem w szyję - powiedział reporterce TVN24 właściciel sklepu, przed którym doszło do zdarzenia. Ciężko ranny mężczyzna trafił do szpitala. Tam zmarł. Policja poszukuje podejrzewanych o atak.

5. Maciej Mindak nie żyje

W wieku 38 lat zmarł Maciej Mindak, agent nieruchomości znany z takich programów telewizyjnych jak "Mieszkanie na miarę" i "House Hunters poszukiwacze domów". Informację o jego śmierci przekazała rodzina. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę" - podano w mediach społecznościowych.

Pogoda na dziś

Wtorek przyniesie sporo chmur i opadów deszczu. Padać będzie głównie na zachodzie, północy i w centrum Polski. Na termometrach zobaczymy nawet do 28 stopni Celsjusza.

