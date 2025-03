Poglądy Mentzena, Bruksela apeluje do Polski, Morawiecki przesłuchany

1. Mentzen o aborcji po gwałcie

Lider Konfederacji i kandydat na prezydenta powiedział również, że nie podpisałby ustawy, która pozwalałaby na terminację ciąży. - Uważam to za bestialskie. Nie powinno się zabijać niewinnych dzieci. Nawet jeżeli to niewinne dziecko sprawia komuś wielką traumę - powtórzył.

2. Bruksela apeluje do Polski w sprawie zmiany czasu

3. Morawiecki przesłuchany

4. Plan "dramatycznej restrukturyzacji" w USA

5. Rząd zawiesił prawo do wnioskowania o azyl

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. "Wprowadza się czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej" - czytamy. Będzie obowiązywało przez 60 dni. "Ograniczenie, o którym mowa, stosuje się na granicy państwowej z Republiką Białorusi" - dodano.

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek ocenił, że ustawa dotycząca ograniczenia prawa do azylu jest "niezgodna z konstytucją i ze standardami międzynarodowymi wiążącymi Polskę". Przeciwko ustawie wypowiadają się też organizacje pozarządowe. - Ustawa jest absolutnie niezgodna z przepisami konstytucji i to zarówno tymi dotyczącymi prawa do ochrony międzynarodowej, jak i tymi, które dotyczą zasad ograniczania praw i wolności konstytucyjnych w ogóle - ocenił prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Sośniak.