Propozycja Donalda Tuska, wybory w USA, decyzje w Trybunale Konstytucyjnym
Propozycja Donalda Tuska dla Karola Nawrockiego
Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szef rządu Donald Tusk powiedział, że konkluzje po niej "są dość obiecujące". - W sprawie bazy amerykańskiej (...) po długiej dyskusji uznaliśmy, że główne ośrodki władzy, w tym prezydent i rząd, współpracują - podkreślił.
- Jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy z prezydentem, żebyśmy zastanowili się, jak na trwałe obniżyć to napięcie - oświadczył premier, wypowiadając się o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Wybory połówkowe w USA
Partia Demokratyczna przejmie kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA - podały stacje CNN i NBC, w oparciu o dotychczasowe rezultaty wyborów połówkowych.
Kandydat demokratów James Talarico wygrał wybory na senatora reprezentującego Teksas, zaś inni kandydaci partii wygrali w Iowa, Kansas i Ohio - ogłosiły te stacje, w oparciu o nieoficjalne wyniki. Zwycięstwa te oznaczają, że demokraci przejęli już sześć mandatów Republikanów i zapewnili sobie co najmniej 51 mandatów w 100-miejscowej izbie.
>> Tak na wyniki zareagował Donald Trump
Główną stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele USA wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich). Ponadto wybierani byli gubernatorzy w 36 stanach.
Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Ośmioro sędziów wzięło udział w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Stwierdzam, jako przewodniczący tych obrad, że jest kworum - ogłosiła Anna Korwin-Piotrowska.
Sędziowie przyjęli plan budżetowy na 2027 roku i wylosowali składy, które przeprowadzą postępowania dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.
Brak kworum na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego
W Sądzie Najwyższym odbyło się Zgromadzenie Ogólne, które miało zająć się uchwałą w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. 28 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izby Karnej SN oświadczyło, że nie weźmie udziału w posiedzeniu.
W związku z tym, że nie uzyskano kworum, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński przekazał, że stanowisko związane z sytuacją TK zostało zajęte przez Kolegium SN. Poparli ją wszyscy sędziowie, którzy przybyli tego dnia na Zgromadzenie, czyli 55 osób.
Prowokacje na granicy
Straż Graniczna zaobserwowała niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej. Premier Donald Tusk przekazał, że pojawili się tam "osobnicy z latarkami". - Bardzo szybko zadysponowaliśmy tam odpowiednie siły i środki i udało się zapobiec próbom prowokacji. Jeśli takie były zamiary - powiedział Tusk.
W Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej, która jest prowadzona w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu - przekazał premier.
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