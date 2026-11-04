TO WARTO WIEDZIEĆ Propozycja Donalda Tuska, wybory w USA, decyzje w Trybunale Konstytucyjnym Oprac. Adam Styczek |

Tusk: zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP/EPA

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Propozycja Donalda Tuska dla Karola Nawrockiego

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szef rządu Donald Tusk powiedział, że konkluzje po niej "są dość obiecujące". - W sprawie bazy amerykańskiej (...) po długiej dyskusji uznaliśmy, że główne ośrodki władzy, w tym prezydent i rząd, współpracują - podkreślił.

- Jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy z prezydentem, żebyśmy zastanowili się, jak na trwałe obniżyć to napięcie - oświadczył premier, wypowiadając się o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Wybory połówkowe w USA

Partia Demokratyczna przejmie kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA - podały stacje CNN i NBC, w oparciu o dotychczasowe rezultaty wyborów połówkowych.

Kandydat demokratów James Talarico wygrał wybory na senatora reprezentującego Teksas, zaś inni kandydaci partii wygrali w Iowa, Kansas i Ohio - ogłosiły te stacje, w oparciu o nieoficjalne wyniki. Zwycięstwa te oznaczają, że demokraci przejęli już sześć mandatów Republikanów i zapewnili sobie co najmniej 51 mandatów w 100-miejscowej izbie.

>> Tak na wyniki zareagował Donald Trump

Główną stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele USA wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich). Ponadto wybierani byli gubernatorzy w 36 stanach.

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ośmioro sędziów wzięło udział w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Stwierdzam, jako przewodniczący tych obrad, że jest kworum - ogłosiła Anna Korwin-Piotrowska.

Sędziowie przyjęli plan budżetowy na 2027 roku i wylosowali składy, które przeprowadzą postępowania dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Brak kworum na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego

W Sądzie Najwyższym odbyło się Zgromadzenie Ogólne, które miało zająć się uchwałą w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. 28 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izby Karnej SN oświadczyło, że nie weźmie udziału w posiedzeniu.

W związku z tym, że nie uzyskano kworum, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński przekazał, że stanowisko związane z sytuacją TK zostało zajęte przez Kolegium SN. Poparli ją wszyscy sędziowie, którzy przybyli tego dnia na Zgromadzenie, czyli 55 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pierwszy prezes SN: brak kworum do podjęcia uchwały

Prowokacje na granicy

Straż Graniczna zaobserwowała niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej. Premier Donald Tusk przekazał, że pojawili się tam "osobnicy z latarkami". - Bardzo szybko zadysponowaliśmy tam odpowiednie siły i środki i udało się zapobiec próbom prowokacji. Jeśli takie były zamiary - powiedział Tusk.

W Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej, która jest prowadzona w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu - przekazał premier.

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