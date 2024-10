Po głosowaniu szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) poinformowała, że komisja wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o ukaranie Pogonowskiego, jego zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie. - Nie ma takiej możliwości, żeby świadkowie nie stawiali się bez usprawiedliwienia przed komisją. To nie jest zaproszenie, to jest obowiązek. Wszystkie osoby, które mają wezwanie, powinny stawić się, odpowiedzieć na pytania - mówiła.

- Teraz to jest rola sądu. My składamy jako komisja wniosek. Wyczerpaliśmy całą procedurę Kodeksu postępowania karnego. I czy zostanie ten świadek doprowadzony, czy nie zostanie, to już nie jest nasza wola. To już jest test niezależności, niezawisłości sędziowskiej. I to sędziowie zdecydują, czy to przesłuchanie w interesie publicznym się odbędzie - dodawał członek komisji Witold Zembaczyński (KO).