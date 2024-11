Kowal: zbliża się przełom w myśleniu naszych ukraińskich partnerów

Kowal: to jest ten czas

Kowal: pochówku nie należy mieszać z upamiętnianiem

Zaznaczył, że "pochówku nie należy mieszać z upamiętnianiem". - Jeżeli chodzi o zakres prawa do godnej pamięci, na grobie znajdują podstawowe informacje dotyczące zmarłego, informacje, że to była tragiczna śmierć - mówił Kowal. Dodał, że "w momencie, kiedy rozbudowujemy narrację historyczną, dajemy interpretacje, stawiamy dodatkowe pomniki, to przestaje być już tylko kwestia ekshumacji i prawa do pamięci po zmarłych i staje się to kwestią upamiętnień".

Relacje polsko-ukraińskie "nigdy w historii nie wyglądały tak dobrze"

Zaznaczył, że na kwestię relacji polsko-ukraińskich "należy patrzeć we właściwym kontekście". Zwrócił w tym miejscu uwagę na "największy w historii handel z Ukrainą". - 30 procent całego eksportu z Unii Europejskiej na Ukrainę to jest dzisiaj eksport z Polski. Chrońmy to. To są procesy, które decydują o przyszłości narodu - przekonywał Kowal. - Ktoś jest w trakcie wojny, ma swoje cele, to je perswaduje. Czasami przekracza coś, co panu się wydaje przekroczeniem granicy. A ja patrzę na fakty - powiedział gość TVN24.