"Białoruś potrzebuje silnej Polski jako adwokata"

Poseł Lewicy Maciej Konieczny (Razem), który wziął udział w spotkaniu, powiedział, że one są o tyle optymistyczne, że "faktycznie jako polska klasa polityczna, wszystkie poważne partie polityczne w Polsce mamy, co do pewnych podstawowych faktów zgodę".

Dodał, że między innymi do tego, że "wybory na Białorusi zostały sfałszowane i nie odzwierciedlają woli społeczeństwa białoruskiego". - Zgadzamy się co do tego, że ta emocja polityczna, to przebudzenie narodowe i obywatelskie na Białorusi to jest coś, czego nie da się cofnąć. I zgadzamy się co do tego, że w interesie Polski jest to, żeby Białoruś była suwerenna i demokratyczna, i powinniśmy na rzecz takiego rozwiązania działać, a więc na rzecz docelowo nowych, transparentnych i demokratycznych wyborów - wymieniał.