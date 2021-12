Papież: codzienne nadużycia wyrządzają szkodę sile powołania

Papież poruszył ten temat w przemówieniu do przedstawicieli watykańskiej Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zwrócił uwagę na to, że konieczna jest uwaga wobec założycieli zgromadzeń i wspólnot zakonnych, którzy czasem chcą sami być punktem odniesienia i uważają się za "jedynych depozytariuszy i interpretatorów charyzmatów, jak gdyby byli ponad Kościołem".