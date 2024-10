Wraca śledztwo w sprawie zakupu bezużytecznych maseczek. Zaangażowano ABW

Prokuratura wróciła do sprawy sprowadzenia do Polski partii bezużytecznych maseczek w czasie pandemii. Śledztwo - umorzone jeszcze w czasach PiS - podjęła łódzka prokuratura regionalna. Czynności na jej zlecenie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ujawnił Onet, ABW bada zaangażowanie w przekręt oficerów Agencji Wywiadu.

Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Łodzi. - Postępowanie dotyczące nabycia przez KGHM oraz Grupę Lotos maseczek i innych środków ochrony osobistej zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Łodzi decyzją prokuratora krajowego z 5 lipca 2024 roku - poinformowała we wtorek rzeczniczka łódzkiej jednostki Magdalena Guga.

Jak dodała, "postępowanie to zostało zainicjowane między innymi zawiadomieniem złożonym przez Najwyższą Izbę Kontroli". - Jedyne co na temat tego postępowania w chwili obecnej mogę powiedzieć, to to, że prokurator, który jest referentem tego postępowania, pozyskuje sukcesywnie oraz analizuje pełną dokumentację dotyczącą transakcji realizowanych przez KGHM oraz Grupę LOTOS z dwoma podmiotami, które służyły jako pośrednicy przy sprowadzaniu i zakupie maseczek - przekazała rzeczniczka.