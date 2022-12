czytaj dalej

We wtorek w Częstochowie odbył się pogrzeb Krzysztofa Tyfla. Polak zginął na początku grudnia, walcząc jako ochotnik po stronie ukraińskiej w wojnie z Rosją. - Jeśli miałbym Krzyśka opisać jednym słowem, to byłoby to słowo "rycerz". Bo on żył takim kodeksem rycerskim - wspominał zastępca komendanta głównego Związku Strzeleckiego Adam Dłużniak. - To było dla niego sensem i za te ideały oddał życie - dodał.