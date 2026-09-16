Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pałac Prezydencki "zaczął wydziwiać". Fiasko w sprawie nominacji ambasadorskich

|
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nominacje ambasadorskie. Wójcikowska: usłyszałam, że Pałac Prezydencki zaczął "wydziwiać"
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie widać końca sporu o nominacje ambasadorskie. Według otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego, za fiasko negocjacji w tej sprawie odpowiada Donald Tusk. Jaką rolę odegrał premier? O tym rozmawiali w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Konrad Piasecki i Maja Wójcikowska.

Rząd wciąż spiera się z kancelarią prezydenta o nominacje ambasadorskie. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował z Kijowa 11 września do Karola Nawrockiego o podpisanie nominacji kierującego tamtejszą placówką dyplomatyczną charge d'affaires.

Fiasko rozmów Sikorski-Nawrocki. Pałac Prezydencki zaczął "wydziwiać"

- Od dobrych paru tygodni słyszałem z ust polityków związanych z Karolem Nawrockim czy z obozem Prawa i Sprawiedliwości, że Sikorski się dogadał z Nawrockim, już wszystko było gotowe, było wiadomo, kto gdzie jedzie - przekazał Piasecki.

Do porozumienia ostatecznie nie doszło. Oficjalnie środowisko prezydenta odpowiedzialność za fiasko negocjacji zrzuca na premiera Donalda Tuska, który miał zakazać Sikorskiemu zawiązania porozumienia.

- Na pewno więcej niż dziesięć nazwisk było praktycznie dogadanych - poinformował współautor "Podcastu politycznego".

- Kiedy zapytałam w MSZ, czy faktycznie Tusk powiedział: idziemy na zwarcie [...], to usłyszałam, że Pałac Prezydencki też zaczął "wydziwiać" - powiedziała Maja Wójcikowska. O "wybrzydzaniu" ze strony środowiska Nawrockiego usłyszał też Piasecki.

Ludziom prezydenta mają nie odpowiadać tacy kandydaci na ambasadorów jak obecny charge d'affaires w Kijowie - płk Piotr Łukasiewicz. Dyplomata w przeszłości startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Wiosny Roberta Biedronia, a wcześniej był oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych.

Z informacji Piaseckiego wynika, że kiedy Sikorski zakomunikował Tuskowi, iż porozumienie jest blisko, szef rządu nie zareagował przychylnie. - Politycznie niczemu to specjalnie nie służy, a po drugie, jak Sikorski zaczął mu [Tuskowi - red] opowiadać o różnych aspektach tych rozmów, o "wybrzydzaniu" [...], to Donald Tusk powiedział do Sikorskiego: nie dogadamy się z nimi, to nie ma sensu - przytoczył dziennikarz.

Według Piaseckiego, szef rządu postawił granicę.

Nie może być tak, że to prezydent będzie nam wskazywał kogo i gdzie chce wysłać, skoro to jest prerogatywa rządu
miał mówić premier Tusk

Maja Wójcikowska wskazała, że bezpośrednie spotkania szefa MSZ z prezydentem miały miejsce wiosną i wczesnym latem. - Te rozmowy podobno nie były złe. Kiedy już za zamkniętymi drzwiami Sikorski z Nawrockim rozmawiał, to racja stanu wzięła górę - dodała.  

Spór o ambasadorów

Spór na linii MSZ-Pałac Prezydencki o nominacje ambasadorskie sięga 2024 roku. Wtedy minister Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu dyplomacji - zostanie wycofanych.

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci niemający statusu ambasadorów - są w randze charge d'affaires. Po tym, jak prezydentem został Karol Nawrocki, spór trwa. W przeciwieństwie do Dudy, Nawrocki nie podpisał jeszcze żadnej z nominacji ambasadorskich zaproponowanych przez obecny rząd.

Zgodnie z artykułem 39. ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez szefa rządu.

Źródło: TVN24+
Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RPDyplomacjaDonald Tusk
Czytaj także:
Hashim Thaci
Więzienie za zbrodnie wojenne. Były prezydent Kosowa skazany
Świat
Do zatrzymania doszło na autostradzie A2
34 migrantów w chłodni. Dwie osoby z zarzutami
Poznań
AdobeStock_956362239
Zanieczyszczenie powietrza może zwiększać ryzyko zapalenia płuc i sepsy
Anna Bielecka
Kradzież biżuterii wartej milion euro, jeden ze sprawców w rękach policjantów
Wybili szybę, zabrali walizki z biżuterią za milion euro. Jeden skazany
Trójmiasto
Mark Carney, Roberta Metsola i Ursula von der Leyen
Szefowa Komisji Europejskiej o "otwarciu drogi" dla Kanady
Świat
zakupy rachunek sklep
Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. Tak rosły ceny w sierpniu
BIZNES
Pięć tysięcy mandatu po próbie ucieczki
"Tak się kończą głupie rzeczy". Odebrał mandat na pięć tysięcy
Rzeszów
Lucy Letby
Seria zabójstw dzieci w szpitalu. "Wstrząsający" raport ze śledztwa
Świat
Policja - zdjęcie ilustracyjne
Nie żyje małżeństwo. Mieli liczne rany cięte i kłute
Szczecin
Policjanci znaleźli niebezpieczne przedmioty
Zadzwonił do niej "komisarz Bielecki". Kazał wypłacić 60 tysięcy złotych
WARSZAWA
Antoni Macierewicz
Reporter TVN24 chciał zadać pytania. "Odnoszę wrażenie, że mnie nie słychać"
Polska
Baryłki ropy
Trudna sytuacja na rynku ropy. "Kupujemy, gdzie się da"
BIZNES
Pożary w Chorwacji
"To zaledwie przedsmak tego, co nas czeka"
METEO
lekarz diagnoza recepta shutterstock_2453208729
Zmiany dla pacjentów i pielęgniarek. Więcej recept i skierowań bez wizyty u lekarza
Zdrowie
Łosie w Starych Babicach (Mazowieckie)
Obudził ich domofon. Dzwoniły łosie
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Barcelony w żałobie. "Żegnam wspaniałą żonę"
EUROSPORT
hotel pokoj shutterstock_1089877376
Rząd chce podnieść opłatę miejscową. Turyści mają płacić więcej za nocleg
BIZNES
Sąd Okręgowy w Katowicach ma swój budynek m.in. przy ul. Francuskiej
Zaczęło się od parkowania, wyszło na jaw, że ma więcej na sumieniu
Katowice
Donald Trump
Rosyjski oligarcha opłacił część wesela Trumpa Juniora. Donald Trump tak to ocenił
Świat
shutterstock_2682720135
Kim są alfy? Pokolenie "utraconej sprawczości"
Polska
Norwegia, Oslo, parlment
Hakerzy z Rosji przyznali się do ataku na parlament
BIZNES
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Dwa ataki niedźwiedzi na ludzi w ciągu kilku dni
METEO
Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Półnagie zwłoki kobiety leżały przy uczęszczanej ścieżce
Lubuskie
Wpisy sponsorowane w kampanii wyborczej w Krakowie
Miliony wyświetleń za pieniądze o niejasnym źródle. Tak się wpływa na krakowskie wybory
Bartłomiej Plewnia
Akcja policji na Pradze Północ
Kwitł tam narkotykowy biznes. W jednej chwili weszli do kilku mieszkań
WARSZAWA
Władimir Putin
"To doprowadzi Putina do momentu, gdy będzie potrzebował zawieszenia broni"
Michał Sznajder
Dariusz Matecki na płocie przy siedzibie AWS
Poseł Dariusz Matecki forsował płot uczelni. Jest zawiadomienie
WARSZAWA
Aleksandra Kosiorek
Trudna sytuacja w Gdyni. Prezydentka zdradza kulisy rewolucji w radzie
Trójmiasto
Anton Grunis
Rosyjski generał Anton Grunis nie żyje
Świat
Pożar magazynu w Kościerzynie. Spłonęły namioty ze styropianem
Płonął magazyn ze styropianem, kłęby dymu nad miastem
Pomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica