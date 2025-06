Oświadczenie Kaczyńskiego, deklaracja Tuska. Pierwsze komentarze polityków

Szczerba o propozycji Kaczyńskiego: już kiedyś planował taki rząd, z Piotrem Glińskim Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk w powyborczym wystąpieniu zapowiedział, że zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla jego rządu. - Plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany - powiedział. Wcześniej w poniedziałek Jarosław Kaczyński ogłosił, że proponuje utworzenie "technicznego rządu".

Szczerba: koalicja musi być silna, bo jest potrzebna Polsce

W "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba stwierdził, że "musimy doprowadzić do realizacji naszej agendy". - Warunki są takie, jakie są. One nie są sprzyjające. Natomiast, jak powiedział premier, będziemy mile zaskoczeni, jeżeli Karol Nawrocki będzie chciał te podziały niwelować - dodał.

- Jest determinacja. Koalicja 15 października jest gigantyczną wartością. Musi być silna, bo jest potrzebna Polsce - stwierdził Szczerba.

Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński zapytany o to, dlaczego prezes PiS proponuje rząd techniczny, odpowiedział: - Dzisiaj marszałek senior (Marek) Sawicki ocenił tę klęskę obozu rządzącego w ten sposób, że jeżeli koń źle ciągnie, to zmienia się konia, a nie zmienia wóz.

Smoliński ocenił, że "tutaj trzeba zmienić premiera, a nie rekonstruować rząd" oraz że wybory prezydenckie były "plebiscytem oceniającym ten rząd".

- Jarosław Kaczyński już kiedyś planował taki rząd, chyba z Piotrem Glińskim. Pamiętam takiego premiera z tabletu. Skompromitował siebie, skompromitował tego premiera, zresztą bardzo złego, niech historia o nim zapomni - komentował propozycję prezesa PiS Michał Szczerba.

Europoseł KO odniósł się do wystąpienia Kaczyńskiego w Sejmie sprzed kilkunastu lat. Wówczas na mównicy sejmowej odtworzył on na tablecie nagranie przemawiającego Piotra Glińskiego, późniejszego wicepremiera i ministra kultury.

Dera: opozycja ma prawno wnioskować o to, co zrobił Kaczyński

Kolejny gość "Kropki nad i", prezydencki minister Andrzej Dera, powiedział, że wotum zaufania to "jest instrument polityczny, który wykorzystuje się w demokracji" i "nie jest to nic nadzwyczajnego". - Wcześniej były też takie sytuacje, że premierzy występowali w takich sytuacjach kryzysowych, żeby podtrzymać swój mandat polityczny do tego, żeby dalej rządzić - przypomniał.

Z kolei odnosząc się do propozycji Jarosława Kaczyńskiego, Dera stwierdził, że należy poczekać, czy wotum zaufania wobec Donalda Tuska zostanie uchwalone. - Poczekajmy, czy większość w parlamencie zostanie potwierdzona, bo jak zostanie potwierdzona, to reszta jest już tylko rozgrywką polityczną - ocenił.

- Opozycja ma prawo wnioskować o to, co zrobił pan prezes Kaczyński, a tutaj nie widzę nic nadzwyczajnego. Są to normalne tryby demokracji i tyle mogę powiedzieć w tej kwestii - dodał.