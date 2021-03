Były szef CBA: gdzie jest CBA w sprawie Obajtka? 

Przewodniczący Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka przekazał, że według jego informacji obecna prezes zarządu spółki Orlen Upstream Sylwia Kobyłkiewicz w latach 2006-2014 pracowała w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba bardzo silnie związana z Danielem Obajtkiem i po skończeniu pracy w CBA jej kariera była w pełni zależna od Daniela Obajtka - oświadczył. Poseł przypomniał, że w czasie, gdy obecny prezes Orlenu był wójtem Pcimia, był zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych. - To oświadczenie majątkowe było kontrolowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. (...) No więc pytanie, jak wyglądała kontrola tego oświadczenia - zastanawiał się.