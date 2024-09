Ostra wymiana w Sejmie. Tusk: jak skończę, będziecie mieć prawo głosu

Tusk: lepiej czasami milczeć

Na to Tusk odpowiedział: - Akurat w przeciwieństwie do niektórych tu obecnych, nie mam zamiaru tu nikogo rozliczać, ale ja wśród tych ludzi jestem od pierwszych godzin tej powodzi. Prosiłbym o uszanowanie tych ludzi, którzy chcą wysłuchać te informacje. Jeśli państwa ona nie interesuje, to nie znaczy, że tych, którzy tam na miejscu są, ich nie interesuje. Jak skończę, będziecie mieli prawo głosu.

Tusk: proszę teraz o skupienie

- Apeluję do was wszystkich bez wyjątku, nie szerujcie tego typu informacji. To nikomu w niczym nie pomoże - to, że ludzie tam na miejscu będą się jeszcze bardziej bali. Oni mają wystarczająco dużo powodów, żeby się bać tego, co się zdarzyło, tego, co się może w przyszłości zdarzyć. Nie dokładajcie do tego - podkreślał.