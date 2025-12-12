Logo strona główna
Polska

Oskarżony o szpiegostwo w Polsce, zdemaskowała go żona

Mężczyzna został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Sikorski o zatrzymaniu podejrzanych o szpiegostwo: potwierdzenie słuszności zamykania rosyjskich konsulatów
Źródło: TVN24
Rosjanin aresztowany w lipcu zeszłego roku w Polsce pod zarzutem współpracy z rosyjskim wywiadem został wydany przez własną żonę w trakcie kłótni - pisze "New York Times". Proces Igora R. rozpoczął się w tym tygodniu w Sosnowcu. Akt oskarżenia dotyczy również jego byłej już żony.

"Czy wiesz, że Igor donosi na ciebie i jeszcze jednego faceta do FSB" – napisała Irina R. do rosyjskiego opozycjonisty Daniła Buzanowa, z którym para dzieliła mieszkanie. Wiadomość tę wysłała w trakcie kłótni z mężem w kwietniu w 2023 roku w ich mieszkaniu w Sosnowcu, gdzie para mieszkała po ucieczce z Rosji.

Kulisy tej historii wyjawił w tym tygodniu dziennik "New York Times".

Igor R. był przez lata działaczem opozycji rosyjskiej. Jako członek organizacji Otwarta Rosja przebywał na Białorusi podczas wyborów w 2020 roku, gdzie został aresztowany i w więzieniu był torturowany. Po powrocie do Rosji nieudolnie kandydował do lokalnego samorządu, a podczas kampanii miał być na celowniku rosyjskich służb bezpieczeństwa (FSB). W 2022 roku wraz z żoną otrzymali stypendia na uniwersytecie w Katowicach i przeprowadzili się do Polski.

Jak twierdzi jego żona, Igor w tym momencie miał być już agentem rosyjskiego wywiadu. Był dla FSB cenny przede wszystkim przez swoje kontakty w środowisku opozycjonistów rosyjskich, w tym tych mieszkających w Polsce.

"Niefortunny żart" demaskuje szpiega?

I to właśnie do jednego z nich w kwietniu 2023 roku Irina R. miała wysłać wiadomość, która po raz pierwszy wyjawiła prawdziwą tożsamość Igora. Wysłała ją w ferworze kłótni z mężem podczas rozwodu. Podobną informację rozesłała również w wiadomości grupowej do znajomych. Małżeństwo zdążyło ochłonąć, jednak plotki już się rozeszły. Próbowali oni zbagatelizować sprawę, mówiąc, że Irina powiedziała niefortunny żart w trakcie małżeńskiej kłótni.

Jak stwierdził Buzanow, oskarżenia te miały sens ze względu na zasoby finansowe pary, które nie korespondowały z ich przychodami ze stypendiów i prac dorywczych. Opisał "New York Timesowi", że Igor R. twierdził, że środki te pochodzą ze sprzedaży samochodu w Rosji. Miał też regularnie wyjeżdżać za granicę jednocześnie twierdząc, że nie ma pieniędzy.

Mimo wszystko, jak pisze "New York Times", gdy po rozwodzie Irina wyprowadziła się z ich mieszkania, Igor nadal mieszkał z Buzanowem, aż do czasu aresztowania przez polską policję w 2024 roku.

Chcieli przekazać informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia
Chcieli przekazać informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia

Katowice

Proces przed polskim sądem

Obywatele Rosji - Igor R. i jego żona Irina R. - zostali aresztowani w lipcu 2024 roku w Sosnowcu. W toku prowadzonego przez prokuraturę śledztwa ustalono, że Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował przeciw Polsce z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Rosjanin miał gromadzić informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Z kolei jego żona Irina dane te próbowała przekazać FSB. Dodatkowo Igor R. oskarżony jest o nadanie firmą kurierską przesyłki zawierającej materiały wybuchowe.

Proces rosyjskiego małżeństwa w trybie niejawnym ruszył w tym tygodniu w Sosnowcu.

pc

Rosyjskie firmy w Polsce. "Cały czas mamy inflitrację, jesteśmy w 'fazie zero' wojny"

Autorka/Autor: mgk/PKoz

Źródło: tvn24.pl, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RosjaProkuraturaSosnowiec
