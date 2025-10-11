Wypadek podczas rajdu, auto wjechało w reporterów

Wypadek podczas rajdu w miejscowości Maciejowice Źródło: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nysie

Do wypadku doszło w sobotę podczas Rajdu Nyskiego, rozgrywanego w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Straż pożarna przekazała, że zgłoszenie otrzymała o godzinie 15:34.

Samochód na łuku drogi wjechał w dwie osoby - podała mł. Asp. Janina Kędzierska, oficer prasowa KPP w Nysie. Dodała, że byli to reporterzy, którzy stali w miejscu określonym jako niebezpieczne.

Z informacji straży wynika, że był to samochód rajdowy. Poszkodowani mają urazy kończyn i obrażenia wewnętrzne - powiedział st. kpt Dariusz Pryga, oficer prasowy KO PSP Nysa.

Ranni zostali przetransportowani do szpitala, z czego jedna z osób rannych została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejsce zdarzenia wysłano trzy zastępy straży pożarnej, trzy karetki oraz LPR. Przyczyny wypadku ustala policja.

Rajd w tym miejscu został wstrzymany.

Maciejowice Źródło: Google Maps