Wypadek podczas rajdu, auto wjechało w reporterów

Do wypadku doszło w sobotę podczas Rajdu Nyskiego, rozgrywanego w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Straż pożarna przekazała, że zgłoszenie otrzymała o godzinie 15:34.
Samochód na łuku drogi wjechał w dwie osoby - podała mł. Asp. Janina Kędzierska, oficer prasowa KPP w Nysie. Dodała, że byli to reporterzy, którzy stali w miejscu określonym jako niebezpieczne.
Z informacji straży wynika, że był to samochód rajdowy. Poszkodowani mają urazy kończyn i obrażenia wewnętrzne - powiedział st. kpt Dariusz Pryga, oficer prasowy KO PSP Nysa.
Ranni zostali przetransportowani do szpitala, z czego jedna z osób rannych została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na miejsce zdarzenia wysłano trzy zastępy straży pożarnej, trzy karetki oraz LPR. Przyczyny wypadku ustala policja.
Rajd w tym miejscu został wstrzymany.
Autorka/Autor: momo/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nysie