"Warianty najbardziej pesymistyczne". Premier na sztabie

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą.
O godzinie 16 rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z trudnymi warunkami pogodowymi w kraju. Udział bierze w nim premier Donald Tusk.
Śnieg i wiatr utrudniają jazdę po Polsce. Na S7, gdzie we wtorek utknęły setki aut, w środę nadal mogą występować zatory, a służby odradzają wybieranie tej trasy. Jak mówił w TVN24 burmistrz Ostródy, w urzędzie miasta nocowało kilkanaście osób, które utknęły w drodze.
Jak wskazał wojewoda warmińsko-mazurski, największym problemem, powodującym zatory, był zły stan ogumienia aut ciężarowych. - Apeluję do wszystkich kierowców, by sprawdzić stan ogumienia, by stosować opony zimowe, a nie letnie - mówił Mateusz Szauer.
