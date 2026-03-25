Zderzyło się pięć samochodów. Jedna osoba nie żyje

Oleśnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, do zderzenia doszło na drodze ekspresowej S8 na granicy powiatów oleśnickiego i wrocławskiego.

Służby poinformowały, że w wyniku zderzenia jedna osoba zginęła na miejscu, a dwie zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, a druga została zabrana tam przez zespół ratownictwa medycznego.

Oleśnica. Zderzenie pięciu pojazdów na S8 Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Po zdarzeniu droga została zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy.