Polska

"Oho, ktoś tutaj odreagowuje Radę Gabinetową"

WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Dziemianowicz-Bąk: ktoś odreagowuje Radę Gabinetową
Źródło: TVN24
Kiedy usłyszałam o tych kolejnych wetach, to moja pierwsza myśl była taka, oho, ktoś tutaj odreagowuje Radę Gabinetową - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, komentując weto w sprawie kolejnych dwóch ustaw. Kancelaria prezydenta poinformowała o nich w środę wieczorem.

W środę odbyła się Rada Gabinetowa, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. W części jawnej posiedzenia głos zabrali prezydent i premier. W ich wypowiedziach wybrzmiały wzajemne uszczypliwości. 

Wieczorem kancelaria prezydenta poinformowała o kolejnym wecie, tym razem ustawy o środkach ochrony roślin i ustawy o zapasach ropy naftowej. Uprzednio Nawrocki o swoich decyzjach informował w trakcie konferencji prasowych.

"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem

"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem

PODCAST POLITYCZNY
Kolejne weta prezydenta

Kolejne weta prezydenta

BIZNES

Przebieg Rady Gabinetowej i kolejne prezydenckie weta komentowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Kiedy usłyszałam o tych kolejnych wetach, to moja pierwsza myśl była taka, oho, ktoś tutaj odreagowuje Radę Gabinetową - stwierdziła.

- Gdyby to była przemyślana decyzja, to w duchu tego deklarowanego dialogu i przepływu informacji, pewnie pan prezydent pokusiłby się o jakieś wyjaśnienie informacji, być może podzielenie się wątpliwościami albo przedstawienie stanowiska - dodała ministra.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Źródło: TVN24
pc

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

