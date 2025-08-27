W środę odbyła się Rada Gabinetowa, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. W części jawnej posiedzenia głos zabrali prezydent i premier. W ich wypowiedziach wybrzmiały wzajemne uszczypliwości.
Wieczorem kancelaria prezydenta poinformowała o kolejnym wecie, tym razem ustawy o środkach ochrony roślin i ustawy o zapasach ropy naftowej. Uprzednio Nawrocki o swoich decyzjach informował w trakcie konferencji prasowych.
Przebieg Rady Gabinetowej i kolejne prezydenckie weta komentowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Kiedy usłyszałam o tych kolejnych wetach, to moja pierwsza myśl była taka, oho, ktoś tutaj odreagowuje Radę Gabinetową - stwierdziła.
- Gdyby to była przemyślana decyzja, to w duchu tego deklarowanego dialogu i przepływu informacji, pewnie pan prezydent pokusiłby się o jakieś wyjaśnienie informacji, być może podzielenie się wątpliwościami albo przedstawienie stanowiska - dodała ministra.
