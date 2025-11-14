"Odważny ruch" kardynała Rysia. "Dobra jaskółka"

Łukasz Głowacki o "dwóch podstawowych celach" komisji powołanej przez kard. Grzegorza Rysia Źródło: TVN24

Metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś poinformował w piątek o powołaniu Niezależnej Komisji Historycznej ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej. Zapowiadał to już wcześniej, po tym jak w czerwcu Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała, że że zakończy działalność zespół pod kierownictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, który miał stworzyć podstawy do działania ogólnopolskiej Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele.

"Dwa podstawowe cele" nowej komisji

Rzecznik powołanej przez kard. Rysia Komisji Łukasz Głowacki przekazał w programie "Tak jest" w TVN24, że organ ma "dwa podstawowe cele". - Pierwszy to jest sprawdzenie, jak wyglądała kwestia pedofilii w archidiecezji łódzkiej, wcześniej w diecezji łódzkiej, od 1945 roku. To będą badania historyczne, nie tylko w oparciu o archiwa kościelne, ale także o archiwa państwowe - opisywał.

- A druga rzecz, która jest z mojego punktu widzenia kluczowa, to jest potrzeba diecezji łódzkiej zwrócenia się do osób pokrzywdzonych, żeby zdążyły jeszcze opowiedzieć, jeżeli chcą, o tym czego doświadczyły - dodał rzecznik.

Wyjaśniał też, że osoby, które zgłoszą się do komisji, "uzyskają tyle pomocy od samej komisji, ile ta będzie mogła udzielić", a dalszą pomocą mogłyby zająć się instytucje w strukturze kościelnej, takie jak "pełnomocnik biskupa do spraw ofiar nadużyć seksualnych".

Prof. Kosiak: kardynał Ryś to świadomy, mądry pasterz

Teolog, biblista prof. Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas podkreślił, że kard. Ryś to "bardzo świadomy i mądry biskup", który wykonał "odważny ruch". - Odważny ruch kardynała Rysia to jest właśnie odpowiedź na to (i pokazanie - red.): "po pierwsze zacznijmy od diecezji" - uzupełnił.

- Jestem wielkim orędownikiem tej komisji i przyjąłem dzisiejszą konferencję z niesamowitym entuzjazmem, bo kardynał Ryś to jest świadomy, mądry pasterz z dużym doświadczeniem historycznym, wrażliwością. To jest ordynariusz, który (...) ma charakterystyczną troskę o osoby pokrzywdzone, osoby wykluczone - mówił prof. Kosiak.

Wyraził też opinię, że "komisja jest pewnego rodzaju dobrą jaskółką, która rozleje się po diecezjach".

