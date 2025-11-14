Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Odważny ruch" kardynała Rysia. "Dobra jaskółka"

Konferencja prasowa dot. powołania Niezależnej Komisji Historycznej do spraw Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej
Łukasz Głowacki o "dwóch podstawowych celach" komisji powołanej przez kard. Grzegorza Rysia
Źródło: TVN24
Łukasz Głowacki, rzecznik powołanej przez kardynała Grzegorza Rysia komisji, która ma sprawdzić przypadki wykorzystywania seksualnego przez duchownych w archidiecezji łódzkiej, przekazał, że będzie ona działać "w oparciu o archiwa kościelne i państwowe". Teolog profesor Piotr Kosiak ocenił, że kardynał wykonał "odważny ruch".

Metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś poinformował w piątek o powołaniu Niezależnej Komisji Historycznej ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej. Zapowiadał to już wcześniej, po tym jak w czerwcu Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała, że że zakończy działalność zespół pod kierownictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, który miał stworzyć podstawy do działania ogólnopolskiej Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele.

Zbadają przypadki nadużyć seksualnych w archidiecezji. Powołano komisję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zbadają przypadki nadużyć seksualnych w archidiecezji. Powołano komisję

Łódź

"Dwa podstawowe cele" nowej komisji

Rzecznik powołanej przez kard. Rysia Komisji Łukasz Głowacki przekazał w programie "Tak jest" w TVN24, że organ ma "dwa podstawowe cele". - Pierwszy to jest sprawdzenie, jak wyglądała kwestia pedofilii w archidiecezji łódzkiej, wcześniej w diecezji łódzkiej, od 1945 roku. To będą badania historyczne, nie tylko w oparciu o archiwa kościelne, ale także o archiwa państwowe - opisywał.

- A druga rzecz, która jest z mojego punktu widzenia kluczowa, to jest potrzeba diecezji łódzkiej zwrócenia się do osób pokrzywdzonych, żeby zdążyły jeszcze opowiedzieć, jeżeli chcą, o tym czego doświadczyły - dodał rzecznik.

Wyjaśniał też, że osoby, które zgłoszą się do komisji, "uzyskają tyle pomocy od samej komisji, ile ta będzie mogła udzielić", a dalszą pomocą mogłyby zająć się instytucje w strukturze kościelnej, takie jak "pełnomocnik biskupa do spraw ofiar nadużyć seksualnych".

Prof. Kosiak: kardynał Ryś to świadomy, mądry pasterz

Teolog, biblista prof. Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas podkreślił, że kard. Ryś to "bardzo świadomy i mądry biskup", który wykonał "odważny ruch". - Odważny ruch kardynała Rysia to jest właśnie odpowiedź na to (i pokazanie - red.): "po pierwsze zacznijmy od diecezji" - uzupełnił.

- Jestem wielkim orędownikiem tej komisji i przyjąłem dzisiejszą konferencję z niesamowitym entuzjazmem, bo kardynał Ryś to jest świadomy, mądry pasterz z dużym doświadczeniem historycznym, wrażliwością. To jest ordynariusz, który (...) ma charakterystyczną troskę o osoby pokrzywdzone, osoby wykluczone - mówił prof. Kosiak.

Wyraził też opinię, że "komisja jest pewnego rodzaju dobrą jaskółką, która rozleje się po diecezjach".

OGLĄDAJ: Rusza komisja ds. nadużyć seksualnych w archidiecezji łódzkiej. "Kardynał Ryś to świadomy, mądry pasterz"
14 1800 tak jest cln-0010

Rusza komisja ds. nadużyć seksualnych w archidiecezji łódzkiej. "Kardynał Ryś to świadomy, mądry pasterz"

14 1800 tak jest cln-0010
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marian Zubrzycki/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Kościół w PolsceKościół katolicki
Czytaj także:
imageTitle
Polacy znów nie dali się pokonać Holandii. Pozostał lekki niedosyt
EUROSPORT
imageTitle
Sędzia musiał przerwać mecz na Stadionie Narodowym
EUROSPORT
Nawrocki
Polska walczy z Holandią. Nawrocki na trybunach
Polska
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
METEO
imageTitle
Zobacz gola Polaków. To była wyśmienita akcja
EUROSPORT
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
BIZNES
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Smutny jubileusz polskiego pomocnika
EUROSPORT
imageTitle
Jak Zalewski tego nie trafił? To mógł być wymarzony początek
EUROSPORT
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa ważne dokumenty dla Warszawy trafiają do konsultacji społecznych
WARSZAWA
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
METEO
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
BIZNES
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
BIZNES
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
WARSZAWA
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro "zbiegiem o charakterze kryminalnym"
Polska
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
Pół miliona poręczenia za "Wielkiego Bu". Sąd "nie uznał tej kwoty za wystarczającą"
Lublin
imageTitle
Niespodzianka w naszej grupie. Malta pomogła Polakom
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów
Polska
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
WARSZAWA
imageTitle
Promował książkę, nagle poleciały jajka. "To był mój wujek"
EUROSPORT
Pocisk Neptun
Ukraina uderzyła Neptunami. Celem ważny port w Rosji
Świat
imageTitle
Oficjalny skład Polaków na mecz z Holandią
EUROSPORT
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
BIZNES
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu naczelnikowi Urzędu Dzielnicy Włochy
Komornik znalazł ciało ponad rok po zbrodni. 55-latek oskarżony o zabójstwo znajomej
Trójmiasto
imageTitle
Nietypowe stroje Polaków. Wiadomo, co z dachem na Narodowym
EUROSPORT
F-16 Rumunia
Mają dowód na to, że drony przyleciały z Rosji. Wezwali ambasadora
Świat
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów
BIZNES
imageTitle
Efektowny powrót na polską ziemię. Świątek dała zwycięstwo
EUROSPORT
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica