News Michalskiego Ludzie Lewicy "obsiedli" OHP? Magdalena Biejat komentuje Patryk Michalski Sebastian Zakrzewski Zespół autorów |

Biejat: Ochotnicze Hufce Pracy za PiS działały gorzej Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

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Reporter "Czarno na białym" Rafał Stangreciak przybliżył skalę upartyjnienia na kierowniczych stanowiskach w Ochotniczych Hufcach Pracy. To podlegająca ministerstwu pracy instytucja, która ma aktywizować zawodowo młodzież. Co najmniej 21 osób, które sprawują lub sprawowały kierownicze stanowiska w OHP, jest związanych z Nową Lewicą. OHP podlega ministrze pracy Agnieszce Dziemianowicz-Bąk.

Władze OHP zdominowane przez Lewicę. Biejat: za PiS działały gorzej

Wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy Magdalena Biejat, komentując sprawę w "Newsie Michalskiego" w TVN24+, nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że ludzie jej partii "masowo obsiedli" OHP. Przyznała, że "ludzie Lewicy są rzeczywiście zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy", ale zaznaczyła, iż instytucja ta osiąga dobre rezultaty we wsparciu, wychowywaniu i wykształceniu zawodowym młodzieży. - Za Prawa i Sprawiedliwości Ochotnicze Hufce Pracy działały gorzej - oceniła.

Biejat zaznaczyła, że OHP "nie są instytucją przeżytku i PRL-u", tylko "działają sprawnie i są potrzebne młodym ludziom".

Wskazała także, że jeszcze przed emisją reportażu "Czarno na białym", resort pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy wszczęły kontrole w OHP. - Tam, gdzie są nieprawidłowości, należy reagować. Niezależnie od tego, czy szefem hufca jest ktoś z lewicy, czy prawicy - podsumowała.

"Duża część jest z Lewicy, bo realizują lewicowy program"

- Najważniejsze jest to, czy ludzie są kompetentni i realizują misję instytucji. Tę misję realizują w tej chwili ludzie Lewicy. [...] To nie jest tak, że weszli tam ludzie Lewicy i wymietli wszystkich - argumentowała Biejat.

- Powinniśmy oceniać to, czy ci ludzie wykonują dobrze swoją pracę, czy nie - kontynuowała. Wicemarszałkini Senatu przyznała, że na kierownicze funkcje w OHP powinny być organizowane konkursy, co nie miało do tej pory miejsca.

- Istotne jest zatrudnianie ludzi, którzy są kompetentni i którzy realizują swoje zadania. Duża ich część jest z Lewicy, bo ludzie lewicowi realizują lewicowy program - skwitowała.