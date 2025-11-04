Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Decyzja kwestionowanej izby Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Iwańca

Sedzia Jakub Iwaniec
Nowak o szczegółach wniosku o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca
Źródło: TVN24
Sąd Najwyższy w postaci kwestionowanej Izby Odpowiedzialności Zawodowej uchylił decyzję prezes jednego z warszawskich sądów o przerwie w czynnościach sędziego Jakuba Iwańca. Jego obrońcy powiedzieli dziennikarzom, że oznacza to, iż w środę sędzia wraca do pracy.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zajmowała się we wtorek rozpoznaniem zarządzenia w sprawie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych warszawskiego sędziego Jakuba Iwańca. Zarządzenie, które miało obowiązywać przez miesiąc, w połowie października wydała prezes mokotowskiego sądu rejonowego. O ewentualnym uchyleniu przerwy, bądź dalszym zawieszeniu sędziego, decyduje wtedy finalnie sąd.

We wtorek SN zdecydował o uchyleniu zarządzenia prezes sądu rejonowego o przerwie.

Zarządzenie prezes sądu miało związek z podejrzeniem przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i kolizji 11 października w Rejowcu Fabrycznym. Według obrony to nie sędzia Iwaniec siedział za kierownicą auta, tylko był jego pasażerem. W końcu października Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca w tej sprawie.

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca. Żurek: ukręcił sobie bicz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca. Żurek: ukręcił sobie bicz

Zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych Iwańca

Tymczasem jeszcze pod koniec września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził inną przerwę w czynnościach służbowych Iwańca. Jak wówczas informowano, decyzja została wydana "w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego".

Wprawdzie w drugiej połowie października Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie uchylił tamtą decyzję szefa resortu sprawiedliwości dotyczącą zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Iwańca, jednak prezes mokotowskiego sądu wydała decyzję o przerwie wobec Iwańca jeszcze kilka dni wcześniej przed tamtym uchyleniem.

- Dla nas było nie do przyjęcia, w sytuacji gdy sędzia jest już objęty przerwą w czynnościach, a tu tak było, bo minister zarządził przerwę (...), żeby w tym samym czasie inny organ, jakim jest prezes sądu, znowu przerwę zrobił - powiedział w uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN sędzia Wiesław Kozielewicz. Obrońcy sędziego Iwańca powiedzieli dziennikarzom, że wtorkowa decyzja oznacza, że w środę sędzia Iwaniec wraca do pracy.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej powstała w miejsce nielegalnej - podważanej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Izby Dyscyplinarnej. Jej utworzenie zaproponował ówczesny prezydent Andrzej Duda. Ustawa o nowelizacji SN jego autorstwa została przyjęta przez parlament, w którym większość miał wówczas PiS, a kiedy weszła w życie to prezydent, jak przewiduje ustawa, osobiście wskazał zasiadających w niej sędziów. Większość z nich to neosędziowie. Izbę Odpowiedzialności Zawodowej od początku kwestionowało środowisko prawnicze.

Afera hejterska i postępowania wobec sędziego Iwańca

Wobec sędziego Iwańca toczą się już - na różnych etapach - różne sprawy immunitetowe w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN. Od grudnia zeszłego roku SN rozpoznaje wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwańcowi w związku z tak zwaną aferą hejterską. Ostatnie posiedzenie w tej sprawie było na początku października. Sprawa jest nadal rozpatrywana.

Z kolei w związku z innym z wątków związanych z tak zwaną aferą hejterską SN już w połowie lutego odmówił uchylenia immunitetu Iwańcowi. Wniosek kieleckiej prokuratury w tamtej sprawie miał związek z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia na przełomie 2018 i 2019 roku przestępstwa "wielokrotnego pomówienia" ówczesnego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, a obecnie ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka. Lutowa decyzja SN pozostaje nieprawomocna, na rozpoznanie czeka zażalenie prokuratury.

Natomiast jeszcze w zeszłym roku Prokuratura Krajowa wnioskowała o uchylenie m.in. Iwańcowi immunitetu w sprawie dotyczącej ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych. Sąd Najwyższy w pierwszej połowie września br. nie wyraził jednak zgody na uchylenie mu immunitetu, na co prokuratura również złożyła zażalenie.

Pod koniec września Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o sformułowaniu kolejnych zarzutów wobec m.in. Iwańca przez rzeczników dyscyplinarnych resortu, tak zwanych rzeczników ad hoc. Dotyczyły one "wulgarnych wpisów w serwisie X, odnoszących się do innych sędziów, niedających się pogodzić z godnością urzędu sędziego".

OGLĄDAJ: Prośba szefa
pc

Prośba szefa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Udostępnij:
TAGI:
Sąd Najwyższy
Czytaj także:
Nowy Jork głosuje
Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"
Świat
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
WARSZAWA
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
BIZNES
Stacja paliw
Błąd na stacji paliw, "poszkodowanych 60 klientów"
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2229802713
Watykan z prośbą do wiernych: nazywanie tak Maryi nie jest właściwe
Świat
Szpital Ujastek w Krakowie
Ukryte kamery na oddziale noworodków. Szpital przegrał w sądzie
Kraków
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu. Utrudnienia
WARSZAWA
praca domowa lekcje shutterstock_692420170
Minister edukacji zatrzymany za niedostarczenie uczniom podręczników
Świat
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzice dzieci ze wsi oburzeni po słowach burmistrza. Ten przeprasza
Olsztyn
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
BIZNES
imageTitle
Talent zrezygnował przez "kontuzje i brak pomocy". Klub się broni
EUROSPORT
Oskarżony Dorian S.
Zgwałcił i udusił Lizę w centrum Warszawy. Prawomocny wyrok
WARSZAWA
Jesień, pogoda, słońce
Weekend przyniesie zmianę w pogodzie
METEO
Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać zerowy VAT na żywność, co oznacza powrót do wcześniejszej 5-procentowej stawki
Plan B w portfelu. Ile warto mieć gotówki
BIZNES
Jarosław Kaczyński
"To jest równoznaczne z wyrokiem śmierci". Kaczyński o sprawie Ziobry
Polska
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
BIZNES
Działania służb w Sosnowcu
Kierowcy autobusu powiedział, że zabił rodziców
Katowice
bol brzucha shutterstock_2638388345
"Masz ciało, które odmawia posłuszeństwa". Nowoczesna terapia dla niewielu chorych
Zdrowie
Zderzenie ciężarówek na A1
Zderzenie ciężarówek na A1. Trasa w kierunku Gdańsk zablokowana
Łódź
Danie z makaronem - zdjęcie ilustracyjne
Sześć osób zmarło po spożyciu gotowych dań z makaronem
Świat
TUSK
Tusk do Ziobry o "fujarze"
Polska
imageTitle
Nowa kolekcja olimpijska. Tak Polacy zaprezentują się na igrzyskach
EUROSPORT
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
BIZNES
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
"Większość osób zginęła w wyniku utonięcia". Tajfun sieje zniszczenie
METEO
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
BIZNES
George Banks (1985)
Nie żyje sprawca jednej z najgłośniejszych zbrodni w USA
Świat
Danielle Collins
Skandalistka robi casting na męża. "Prześlij swój ostatni wyciąg z konta"
Łukasz Przybyłowicz
Kierowca wpadł w poślizg
Wyprzedzał "na czołówkę". Szukają kierowcy
Wrocław
Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Regulskiej
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Mieszkańcy mają sporo uwag
Dariusz Gałązka
Lima Peru Palacio de Gobierno - Cristi Croitoru shutterstock_2630027855
"Akt wrogości". Peru zrywa stosunki z Meksykiem
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica