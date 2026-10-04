Polska Tegoroczna nagroda Literacka "Nike" przyznana. "To moja najważniejsza książka" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Szczepan Twardoch mówi o wojnie w Ukrainie. Wideo archiwalne z 2022 roku Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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4 października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się 30. edycja Nagrody Literackiej Nike. Najlepszą książką 2025 roku został uznany "Null" Szczepana Twardocha.

Bohaterem powieści jest Koń, historyk po czterdziestce mieszkający w Warszawie. Gdy w lutym 2022 roku Rosja napada na Ukrainę, wyjeżdża z kraju, by walczyć. Wśród przodków Konia są też Polacy zamordowani na Wołyniu. Tytułowy "Null" to strefa frontu, gdzie rozgrywają się walki.

Jurorzy i czytelnicy byli zgodni - książka Twardocha, opublikowana w 2025 roku przez wydawnictwo Marginesy, zwyciężyła też w Plebiscycie Nike Czytelników "Gazety Wyborczej".

- To moja najważniejsza książka - przyznał Twardoch ze sceny. - To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie, ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura - mówił. Podkreślił, że wierzy w Ukrainę i wspiera ją, ale, jak dodał, "literatura to co innego" i działa poza doraźnymi wydarzeniami.

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"Te drony mogą kiedyś nadlecieć tutaj"

- Null to miejsce, w którym nie ma nic, ale jest opór - nic. (...) Żyjemy w wielkim lęku i ta książka potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy - powiedział przewodniczący jury Witold Bereś. Jak zaznaczył, "nagroda nie wynika z kontekstu". - To świetna literatura, to język pozbawiony politycznej poprawności, który stworzony został na potrzeby opisania tej wojny - powiedział.

- To też książka o samotności wobec technologii. Jak często obawiamy się niewidzialnego oka drona? - mówił Bereś. - Czytając tę powieść, trzymamy kciuki za cierpiących Ukraińców, ale wiemy, że te drony mogą kiedyś nadlecieć tutaj i nas pożreć - powiedział.

Finaliści Nagrody Nike

W czerwcu jury Nagrody Literackiej Nike opublikowało listę 20 nominowanych tytułów. 4 września ogłoszono finałową siódemkę. Znaleźli się w niej:

Anna Bikont , "Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów", wyd. Czarne,

Dorota Grabek , "Zmartwychwstanki", wyd. Czarne,

Justyna Kulikowska , "Wnyki dla światła", wyd. WBPiCAK,

Krzysztof Łapiński , "Najmądrzejszy. Biografia Sokratesa", wyd. Agora,

Weronika Murek , "Urodziny", wyd. Czarne,

Zyta Rudzka , "Tylko durnie żyją do końca", wyd. W.A.B.,

Szczepan Twardoch, "Null", wyd. Marginesy

W ubiegłym roku Nagroda Nike trafiła do Elizy Kąckiej za esej "Wczoraj byłaś zła na zielono".