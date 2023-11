Sens misji Morawieckiego? "Żeby w Polsce nie wrócił do rządów Donald Tusk"

My nie ukrywamy, że szanse na sformowanie rządu są raczej małe, ale trzeba spróbować - przyznał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała (PiS). Pytany, jaki jest sens misji Mateusza Morawieckiego, powiedział, że "taki, żeby każdą możliwą, nawet niewielką szansę na to, żeby nie wrócił do rządów Donald Tusk, wykorzystać".

- Gdyby była lista zjednoczonej opozycji, która zdobyła więcej głosów niż Prawo i Sprawiedliwość, która ma więcej mandatów, to inna historia, ale takiej listy nie było. Co więcej, jak spojrzymy na programy tych partii, które tę większość tworzą, no to jednak one są w znacznej mierze rozbieżne - ocenił.