Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nowy arcybiskup: lekcje religii powinny być obowiązkowe

Religia w szkole
Nowacka: szkoła jest dla uczniów, nie dla episkopatu
Źródło: TVN24
Lekcje religii i etyki powinny być dla uczniów obowiązkowe – stwierdził w wywiadzie dla PAP nowy metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski. Jego zdaniem człowiek potrzebuje wiedzy o religii, "żeby harmonijnie się rozwijać". Odpowiedział też na zarzuty o niski poziom katechezy.

Jedna godzina religii lub etyki tygodniowo, na pierwszej bądź ostatniej godzinie lekcyjnej, a także niewliczanie ocen z tych przedmiotów do średniej - to zmiany, które zaszły od 1 września w szkołach. Sprzeciwia się im Konferencja Episkopatu Polski.

Religia w szkole "powinna być obowiązkowa"

Andrzej Przybylski, którego papież Leon XIV mianował arcybiskupem metropolitą katowickim, zabrał głos w tej sprawie w ramach wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej. Podkreślił, że zgadza się ze stanowiskiem episkopatu. Co więcej, jego zdaniem religia w szkole powinna być przedmiotem obowiązkowym.

Jestem zwolennikiem tego, żeby lekcje religii lub etyki były dla uczniów obowiązkowe 

- stwierdził arcybiskup. W jego opinii "wielu uczniów przestaje uczestniczyć w tych lekcjach nie dlatego, że kontestują naukę Kościoła, ale dlatego, że wolą wcześniej skończyć lekcje".

- Gdyby nieobowiązkowa była matematyka, pewnie część też by się wypisała. Ale czy to byłoby dla nich dobre? Postulat wprowadzenia obowiązkowych lekcji religii i etyki w szkołach nie wynika z tego, że jest to w interesie Kościoła czy jakiejś wspólnoty wyznaniowej, tylko z faktu, że człowiek z natury jest religijny i etyczny, potrzebuje więc wiedzy o religii i wyborach moralnych, żeby harmonijnie się rozwijać - uważa hierarcha.

Jak szkoła dzieci urządza życie całym rodzinom. Zaglądamy do planów lekcji

Poziom lekcji religii "bardzo różny"

Na pytanie, czy jego zdaniem poziom lekcji religii jest zadowalający, zastrzegł, że odpowie "dyplomatycznie". - Poziom jest bardzo różny. Znam wielu wspaniałych katechetów, ale na pewno jest wiele miejsc, gdzie należałoby ten poziom poprawić - skwitował abp Przybylski. - Wśród katechetów są pasjonaci, którzy pięknie wykonują swoje powołanie, i są tacy, którzy nigdy nie powinni się w szkole znaleźć. Mimo to uważam, że nie jest to argument przeciwko obecności lekcji religii w szkołach. Gdyby takie kryterium zastosować do nauczycieli innych przedmiotów, pewnie też by to bardzo różnie wyglądało - argumentował. Czy Kościół ma jakiś pomysł, jak dbać o to, by lekcje religii były na najwyższym możliwym poziomie? - dopytywała rozmówcę Iwona Żurek z PAP. - Ciągle szukamy nowych metod rekrutacji i kształcenia katechetów. W każdej diecezji jest stała formacja katechetów, dbają o to wydziały katechetyczne. Niestety, nie ma uniwersalnego rozwiązania, które pozwoliłoby rozwiązać wszystkie problemy - odpowiedział abp Andrzej Przybylski.

Zapytany o apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP o wypisywanie dzieci z edukacji zdrowotnej abp Przybylski zaznaczył, że "apel nie był zakazem posyłania dzieci na te lekcje, tylko prośbą, żeby rodzice sami rozeznali w sumieniu, czy propozycja, która jest zawarta w programie edukacji zdrowotnej, jest zgodna z chrześcijańską antropologią".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Kościół katolickiKościół w Polsce
Czytaj także:
shutterstock_2250571743
Dwie duże wygrane w Lotto
BIZNES
imageTitle
Problemy zdrowotne Polaków. "To nie jest łatwy teren do grania"
EUROSPORT
imageTitle
Awans w wielkim stylu. Skrzyszowska z najlepszym wynikiem w sezonie
EUROSPORT
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły
METEO
Rosyjskie wojsko
Rosja "chce stworzyć strefę buforową". Od Arktyki po Morze Śródziemne
Świat
Burza, ulewy
Gdzie jest burza? Grzmi od samego rana
METEO
Będzie padał ulewny deszcz
Burze, ulewy, grad. Ostrzeżenia w 14 województwach
METEO
imageTitle
Pewny awans Włodarczyk. Odpadła jedna z jej najgroźniejszych rywalek
EUROSPORT
Haiti. Policja patroluje ulice Port-au-Prince, 26.03.2025
"Wdzierali się do domów i strzelali". Ponad 40 ofiar
Świat
Świdnik
Syreny ostrzegawcze i "chwila paniki" wśród mieszkańców. "Pierwsza taka sytuacja w życiu"
Polska
imageTitle
Puchar z rąk legendy, potem hymn Polski. Tego dnia Zmarzlik nigdy nie zapomni
EUROSPORT
Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una
Siostra Kim Dzong Una grozi konsekwencjami
Świat
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Tak mogłaby działać polska tarcza antydronowa
Polska
Donald Trump i Xi Jinping. Zdjęcie z 2017 roku
Propozycja spotkania na szczycie. W tle wojna handlowa
Świat
Andrea Bocelli podczas koncertu w Watykanie
Wyjątkowe wydarzenie w Watykanie. Wypuścili 3500 dronów
Świat
Wołodymyr Zełenski
Apel Zełenskiego. Wzywa "wszystkich partnerów"
Świat
32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zdjęcie z 11 września
Operacja lotnictwa, alert RCB, wybuch gazu
WARTO WIEDZIEĆ
Będzie pochmurno i deszczowo
Przed nami chłodny, miejscami deszczowy dzień
METEO
imageTitle
Złota Agata Kaczmarska. Polka mistrzynią świata w boksie
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o dronach nad Polską: NATO nie zawiodło
Świat
Myśliwce Rafale już latają nad Polską
Rafale już latają nad Polską. "Stała czujność u boku naszych sojuszników"
Polska
Uczestnicy marszu "Zjednocz Królestwo" zaatakowali funkcjonariuszy policji
Ponad 100 tysięcy ludzi w Londynie przeciw imigracji. Zatrzymania
Świat
imageTitle
Julia Szeremeta wicemistrzynią świata
EUROSPORT
Do kradzieży doszło w sobotę
Ukradli krzyż ze świątyni i podziurawili dach. Interweniuje ambasada Ukrainy
Wrocław
imageTitle
Niesamowita reakcja Zmarzlika po wielkim triumfie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: tak zakończy się wojna w Ukrainie. Kellogg o ostatnich 10 jardach
Świat
imageTitle
Zmarzlik i jego wielka chwila. Zobacz decydujący wyścig
EUROSPORT
imageTitle
Zrobił to! Bartosz Zmarzlik po raz szósty mistrzem świata
EUROSPORT
imageTitle
Szaleństwo w Derbach Włoch
Najnowsze
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica