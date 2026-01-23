Zmiany w KRS. Jest decyzja Sejmu

Gozdawa-Litwińska: projekt nowej ustawy zakłada, że neo-KRS będzie mogła dokończyć swoją kadencję Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Za nowelizacją głosowało 232 posłów, przeciw było 183, zaś 12 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie zaakceptował m.in. wniosku PiS o odrzucenie tych rozwiązań w całości. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Rozwiązania były procedowane w Sejmie w przyspieszonym tempie. Ich pierwsze czytanie oraz komisja sejmowa po pierwszym czytaniu odbyły się w środę. Drugie czytanie projektu miało miejsce w piątek przed południem.

Co zakłada nowelizacja?

Według zapowiedzi resortu sprawiedliwości zmiana ma przywrócić "konstytucyjne standardy" wyboru sędziowskich członków KRS przez sędziów. Najważniejszą zmianą jest więc to, że 15 sędziów - członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą - przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. MS przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność.

W nowo ukształtowanej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów. W KRS mają się znaleźć reprezentanci sędziów sądów powszechnych - apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dodatkowo, poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS, ma być realizowana transparentna dla obywateli kontrola działania KRS. Ustawa nie skraca kadencji obecnej Rady.