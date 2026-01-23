Zmiany w KRS. Jest decyzja Sejmu

Za nowelizacją głosowało 232 posłów, przeciw było 183, zaś 12 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie zaakceptował m.in. wniosku PiS o odrzucenie tych rozwiązań w całości. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.
Rozwiązania były procedowane w Sejmie w przyspieszonym tempie. Ich pierwsze czytanie oraz komisja sejmowa po pierwszym czytaniu odbyły się w środę. Drugie czytanie projektu miało miejsce w piątek przed południem.
Co zakłada nowelizacja?
Według zapowiedzi resortu sprawiedliwości zmiana ma przywrócić "konstytucyjne standardy" wyboru sędziowskich członków KRS przez sędziów. Najważniejszą zmianą jest więc to, że 15 sędziów - członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą - przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. MS przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność.
W nowo ukształtowanej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów. W KRS mają się znaleźć reprezentanci sędziów sądów powszechnych - apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Dodatkowo, poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS, ma być realizowana transparentna dla obywateli kontrola działania KRS. Ustawa nie skraca kadencji obecnej Rady.
Autorka/Autor: ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada