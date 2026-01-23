Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zmiany w KRS. Jest decyzja Sejmu

Obrady Sejmu
Gozdawa-Litwińska: projekt nowej ustawy zakłada, że neo-KRS będzie mogła dokończyć swoją kadencję
Źródło: TVN24
Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada ona wybór sędziów do Rady przez wszystkich sędziów.

Za nowelizacją głosowało 232 posłów, przeciw było 183, zaś 12 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie zaakceptował m.in. wniosku PiS o odrzucenie tych rozwiązań w całości. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Rozwiązania były procedowane w Sejmie w przyspieszonym tempie. Ich pierwsze czytanie oraz komisja sejmowa po pierwszym czytaniu odbyły się w środę. Drugie czytanie projektu miało miejsce w piątek przed południem.

Co zakłada nowelizacja?

Według zapowiedzi resortu sprawiedliwości zmiana ma przywrócić "konstytucyjne standardy" wyboru sędziowskich członków KRS przez sędziów. Najważniejszą zmianą jest więc to, że 15 sędziów - członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą - przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. MS przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność.

W nowo ukształtowanej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów. W KRS mają się znaleźć reprezentanci sędziów sądów powszechnych - apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dodatkowo, poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS, ma być realizowana transparentna dla obywateli kontrola działania KRS. Ustawa nie skraca kadencji obecnej Rady.

Autorka/Autor: ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Krajowa Rada SądownictwaWymiar sprawiedliwościSejm
Czytaj także:
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Biały Dom o słowach Trumpa. "Ma rację"
Świat
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
WARSZAWA
imageTitle
Walkower na skoczni. "Oj, był rzucony ręcznik, obraził się"
EUROSPORT
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
METEO
WOŚP 2026 na świecie
Zagraniczne sztaby WOŚP w pełnej gotowości
WOŚP 2026
imageTitle
Jest co oglądać przed meczem Świątek. Plan transmisji 7. dnia Australian Open
Najnowsze
Politycy, w tym premier Donald Tusk w bazie Ghanzi wzięli udział w ceremonii pożegnania pięciu żołnierzy, którzy zginęli w wybuchu miny-pułapki (Bagram, Afganistan, 22 grudnia 2011 rok)
Tusk w Afganistanie żegnał poległych żołnierzy. "Mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni"
Polska
imageTitle
Handel narkotykami i udział w zabójstwach. Były olimpijczyk aresztowany
Najnowsze
Powitanie trumny polskiego żołnierza
Zginęli, służąc u boku Amerykanów
Polska
Giełda, akcje, brokerzy, Korea Południowa, Seul
"Coś więcej niż sztorm doskonały". Ceny przekraczają psychologiczne granice
BIZNES
WOŚP 2023
Jaka pogoda czeka nas w dzień finału WOŚP
METEO
tankowiec
Operacja na pełnym morzu. Nagranie z akcji
BIZNES
John Ratcliffe
Szef CIA w Warszawie. "Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa"
Polska
Mariuszowi Wiśniewskiemu zgotowano pod Ratuszem owacje
Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia
Filip Czekała
Karol Nawrocki i Donald Trump w Davos
Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta
Polska
Marznące opady, ślisko, gołoledź
Chodniki i drogi skute lodem. Pomarańczowe alarmy w części kraju
METEO
telefon szpieg hacker
"Przerwa w ubezpieczeniach". Komunikat największego banku w Polsce
BIZNES
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Zuzanna Karczewska
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Jedno nie zdążyło przebiec przed autem
WARSZAWA
Prace na polu podczas suszy. Wieś Harkawicze w województwie podlaskim (27 maj 2025)
Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Sejm podjął decyzję
BIZNES
Niebezpieczna ślizgawica
"Zaczęło padać i trzy minuty później wszędzie było ślisko"
METEO
imageTitle
Prevc zrobił swoje, Polacy niestety też
EUROSPORT
Polscy żołnierze w Afganistanie
Blisko dwie dekady, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Tak walczyliśmy w Afganistanie
Świat
Piotr Żyła
Żyła broni honoru naszych skoczków na MŚ w Oberstdorfie
EUROSPORT
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
"Sytuacja w systemie energetycznym znacząco się skomplikowała"
BIZNES
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
To miało być przyczyną katastrofy. Są wstępne ustalenia
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Pełczyńska-Nałęcz przyjęła zaproszenie Hołowni. Co z drugą kandydatką?
Polska
Wir polarny zsunął się nad Amerykę Północną, temperatura na wysokości ok. 30 km
Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Stoch już wiedział. Wymowny gest
EUROSPORT
Kilka godzin później okazało się, że mężczyzna był poszukiwany jako osoba zaginiona
Bez kurtki i w klapkach na nogach. Od razu zwrócili na niego uwagę
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica