Nowe wytyczne dla prokuratorów. Chodzi o sprawy z użyciem broni służbowej

Jak napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie Prokuratury Krajowej, "Prokurator Generalny Adam Bodnar (…) wydał w dniu 22 lipca 2025 r. wytyczne w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych w związku ze zdarzeniami obejmującymi pozbawienie życia, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub zaistniałymi w okolicznościach wskazujących na poniżające traktowanie lub karanie, do których doszło w trakcie realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy uprawnionych do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej".

Zaznaczono, że Prokurator Generalny uznał, iż "zachodzi konieczność stworzenia rozwiązań systemowych dotyczących pracy prokuratorów, gwarantujących rzetelne i kompleksowe wyjaśnienie tego typu zdarzeń, z zachowaniem najwyższego profesjonalizmu i obiektywizmu".

Jak czytamy w komunikacie, "celem wytycznych jest ujednolicenie praktyki prowadzenia postępowań w zakresie zdarzeń, w których doszło do użycia i wykorzystania przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej" z zachowaniem standardów określonych w art. 2 i 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wskazano, że treść wytycznych uwzględnia postulaty zgłoszone przez Fundację Igora Stachowiaka (zrzeszającą osoby pokrzywdzone przestępstwem), konsultowane z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, "oraz ustalenia wynikające z badania aktowego licznych postępowań prowadzonych w jednostkach organizacyjnych prokuratury w całym kraju, dotyczących tego rodzaju zdarzeń".

Zauważono, iż z uwagi na to, że "postępowania związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy należą do szczególnie trudnych i skomplikowanych", w wytycznych przyjęto rozwiązania wprowadzające ścisły nadzór nad tego rodzaju sprawami.

Zaznaczono jednocześnie, że mają one również na celu "spełnienie oczekiwań osób pokrzywdzonych tego typu przestępstwami, aby postępowania prowadzili prokuratorzy posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz podejmujący wszelkie możliwe czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń".

Postępowania "będą podlegały stałemu monitoringowi"

Wskazano także, iż postępowania "powinny być prowadzone w formie śledztwa własnego przez prokuratora, w takiej sytuacji cały ciężar przeprowadzenia czynności dowodowych spoczywa na prokuratorze, który jest zobowiązany do ich osobistego wykonania".

Podano, iż postępowania objęte zakresem wytycznych "będą podlegały stałemu monitoringowi w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, który został zobowiązany do opracowywania corocznych sprawozdań z badań aktowych spraw objętych wytycznymi wraz z danymi statystycznymi dotyczącymi ich wykonania".

Wytyczne wchodzą w życie z dniem ich podpisania. Tym samym tracą moc wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia z dnia 27 czerwca 2014 roku, sygn. PG VII G 021/4/14, w sprawie prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni.