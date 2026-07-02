Polska Nowe informacje o żołnierzach USA w Polsce. "To nie jest w ogóle kwestionowane" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Przydacz: Marco Rubio jest zwolennikiem, aby obecność żołnierzy USA w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP

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Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Bartosz Grodecki spotkał się w czwartek w Waszyngtonie z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge'em Colbym, który jest głównym urzędnikiem odpowiedzialnym za kwestię rozmieszczenia sił USA w Europie.

- Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padł ani termin, ani informacja, jakiej dokładnie jednostki możemy się spodziewać na terytorium Polski - mówił Grodecki na briefingu po zakończeniu rozmów.

Jak jednak podkreślił, "kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle (...) kwestionowana". - To znaczy będzie, a która dokładnie i skąd zdecydują planiści tak szybko, jak to jest możliwe - powiedział szef BBN.

Grodecki o stałej bazie USA w Polsce

Według szefa BBN sprawa dokończenia rotacji w Polsce jest traktowana odrębnie od sprawy stałej bazy USA w Polsce. - Stała baza jest na agendzie, jest duża wola do rozpoczęcia tego projektu. Ogromny wpływ oczywiście na taką decyzję mają bezpośrednie i bardzo dobre, czy doskonałe relacje prezydentów, czyli prezydenta polskiego i prezydenta Trumpa - powiedział Grodecki.

Dodał jednak, że by zrealizować ten plan, potrzeba "zacząć proces". - Musimy złożyć możliwie szybko ofertę, oferta ta inicjalna powinna zawierać oczywiście specustawę, która przyspieszy proces, proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem i zapewnienie finansowania - mówił minister.

Marcin Przydacz rozmawiał z Marco Rubio

Dzień wcześniej z sekretarzem stanu USA Marco Rubio spotkał się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Mówił on wtedy, że nie ma jeszcze decyzji Pentagonu co do wstrzymanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski.

- Została podtrzymana ta deklaracja o kwestii dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Natomiast wcale nie oznacza to, że ta wstrzymana brygada 4 tysięcy żołnierzy, która nie rotowała, że ona przypłynie do Polski - powiedział w środę.

Przydacz przekazał jednak również, że Rubio zadeklarował, że jest "absolutnie zwolennikiem" zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski z rotacyjnej na stałą. - To co mogę państwu przekazać to to, że jest zielone światło z Białego Domu. Także z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest on absolutnie zwolennikiem tego, aby obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą - powiedział.