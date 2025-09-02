Wyciek instrukcji MSZ dla prezydenta. "Jaskiniowcy to ujawnili" Źródło: TVN24BiS

Karol Nawrocki 3 września podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezydent RP złoży także wieniec na Grobie Nieznanych Żołnierzy na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

- Nie sądzę, aby prezydent Rzeczpospolitej, ktokolwiek by nim był w tym momencie, miał coś konkretnego do załatwienia w Waszyngtonie. Wiemy, że to jest nowy prezydent i bardzo dobrze, że to zaproszenie się pojawiło - powiedział w programie "Dzień na świecie" w TVN24BiS były doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych, politolog prof. Roman Kuźniar.

Zwrócił uwagę, że na spotkanie przewidziane jest "sporo czasu". - Będzie lunch, także będzie dobra okazja, żeby móc omówić całe spektrum spraw. Natomiast jeśli chodzi o stosunki dwustronne, nie ma niczego konkretnego do załatwienia, chociaż są ważne sprawy dla Polski i ważne sprawy międzynarodowe - zastrzegł.

Profesor Kuźniar wyraził nadzieję, że prezydent Nawrocki wykorzysta okazję, żeby "oddziaływać na Trumpa w sposób, który będzie dla Polski korzystny". Ocenił, że ostatnie działania prezydenta USA to była dla Polski "katastrofa". - Prezydent Trump pokazał się z jak najgorszej strony, biorąc wyraźnie stronę Rosji i Putina - wyjaśnił.

W związku z wizytą prezydenta Nawrockiego w USA, MSZ wysłało do prezydenckiej kancelarii stanowisko rządu. Treść pisma została jednak ujawniona w czwartek w Kanale Zero, co skrytykował między innymi szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski i były szef gabinetu Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek.

- To jaskiniowcy to ujawnili, bo cywilizowany człowiek, który reprezentuje jakąkolwiek kulturę polityczną i pracuje w Kancelarii Prezydenta, by tego nie zrobił - ocenił politolog. - To byli jaskiniowcy, którzy rzucili głęboki cień na profesjonalizm i etykę kancelarii prezydenta - dodał.

Kuźniar podkreślił, że nie wierzy, że "to stanowisko wypłynęło i nie zostało ujawnione bez wiedzy prezydenta Nawrockiego". - Gdyby to się stało bez jego wiedzy, to znaczy, że powinna polecieć głowa, a nie słyszeliśmy, żeby prezydent powiedział, że zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osoby, która dopuściła się czegoś absolutnie niemożliwego - stwierdził.

Były doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych powiedział, że "jeżeli Kancelaria Prezydenta miała jakieś problemy ze stanowiskiem rządu to od tego jest telefon albo samochód, jedziemy na Szucha (gdzie mieści się siedziba MSZ - red.) i rozmawiamy".

- To nie jest tylko problem relacji pomiędzy rządem a prezydentem i jego kancelarią, ale także (tego) jaką radość, uciechę, mają w Moskwie, Berlinie i Waszyngtonie, dlatego że oni już wiedzą, że tam wokół prezydenta są same pętaki - dodał.

O "bitwie" między polskim prezydentem a premierem, która "jest częścią szerszej wojny o to, kto rządzi Polską" pisze między innymi Politico. Dodaje, że "wewnętrzne podziały będą w pełni widoczne" podczas wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie w tym tygodniu.

Kuźniar ocenił, że diagnoza Politico "może być daleko idąca". - Ale z całą pewnością, jeżeli prezydent Nawrocki będzie chciał być z rządem na kolizyjnym kursie wobec polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa to mamy paraliż Polski na scenie międzynarodowej i mamy państwo, które nie będzie przez nikogo brane pod uwagę - ostrzegł.

- Dlaczego nie było nas w Waszyngtonie? Ponieważ w Białym Domu uznano, że lepiej nie zapraszać nikogo niż zaprosić kogoś, a nie będzie wiadomo, kogo ten ktoś reprezentuje. To trochę przypomina czasy I Rzeczpospolitej - dodał.

