NIK skontrolował Fundusz Sprawiedliwości. Były szef Izby: już trzy lata temu mówiliśmy, że złamano prawo

Z wniosków po kontroli wynika między innymi to, że jedynie 34 procent Funduszu Sprawiedliwości było przeznaczone swój cel, czyli na pomoc ofiarom przestępstw. Wśród przykładów znalazła się organizacja konferencji, gdzie środki na wynajem sali wyniosły 250 tysięcy złotych, na catering - 250 tysięcy, a na bankiet - 200 tysięcy złotych.

Były szef NIK: fundusz dla swoich

- Kiedy trzy lata temu, jako prezes NIK, pierwszy raz ogłaszałem wyniki kontroli Funduszu Sprawiedliwości, to już wtedy stwierdziliśmy, że doszło do złamania prawa - wspomniał.

Senator wspomniał, że liczył na zmiany w tej sprawie. - Tak, są zmiany. Na gorsze. Po trzech latach wiemy, że jest to dalej fundusz dla swoich, uznaniowy, nie dla potrzebujących i rozdzielane według kryteriów politycznych, a nie merytorycznych - podsumował.

- Oczekujemy też natychmiastowej zmiany już w praktyce działania Funduszu. To prezes Rady Ministrów dzisiaj za to odpowiada, bo dostał informacje ze strony NIK-u w tej sprawie - zwrócił uwagę. - Fundusz Sprawiedliwości musi być sprawiedliwy, musi być dla obywateli, a nie dla działaczy politycznych PiS, czy Solidarnej Polski - dodał.

Posłowie KO chcą dymisji Ziobry. "Zaraził państwo polskie rakiem korupcji"

Posłanka Gabriela Lenartowicz oceniła, że NIK ujawniła "piramidę bezprawia, na której czele stoi minister sprawiedliwości". - Widzimy jak zawłaszczane i de facto prywatyzowane jest państwo na rzecz funkcjonariuszy partyjnych, ich rodzin i znajomych. Zobaczyliśmy jak Prawo i Sprawiedliwość, w tym przypadku przyzwoliło na to Solidarnej Polsce, stworzyło sobie fundusz stricte partyjny, który jest funduszem wyborczym, funduszem promocji działaczy partyjnych i przedstawicieli władz - powiedziała.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz przypomniała, że celem Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc ofiarom przestępstw, a tymczasem - jak stwierdziła - podobnie jak spółki Skarbu Państwa służy "dojeniu" państwa. - Tylko 34 procent środków ogólnego budżetu (Funduszu) trafiało do ofiar przestępstw, 4 procent na pomoc postpenitencjarną, a aż 60 porc. środków trafiało na inne zadania - wyliczyła.

Dalej, nawiązując do ustaleń NIK, mówiła, że środki były przeznaczane między innymi na analizę memów, przegląd literatury fantastycznej, kursy przedmałżeńskie i spot promujący instytucję małżeństwa. - Ale, co najbardziej w tym wszystkim obrzydliwe, pieniądze trafiały do fundacji i instytucji związanych z politykami Solidarnej Polski lub na promocję poglądów samego ministra sprawiedliwości Ziobry - dodała.