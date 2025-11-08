Logo strona główna
Na tropie skarbu Bolesława Śmiałego. Co zabiło MTV? Niedziela w TVN24+

TVN24+ na długi weekend przygotował szereg propozycji. Piotr Jacoń rozmawiał z pisarzem i krytykiem architektury Grzegorzem Piątkiem, a Aleksander Przybylski wyruszył na poszukiwanie skarbu Bolesława Śmiałego. W podcaście "Pogłos" będzie o końcu historii - bo tak chyba można nazwać decyzję MTV o zamknięciu swoich kanałów muzycznych.

Oto, co dla państwa przygotowaliśmy:

5:00 "Piotr Jacoń. Bez polityki" - OGLĄDAJ TUTAJ Rozmowa z pisarzem i krytykiem architektury Grzegorzem Piątkiem. 

7:00 Podcast - "Sekcja archeo" - SŁUCHAJ TUTAJ Aleksander Przybylski na tropie skarbu Bolesława Śmiałego.

8:00 "Jeszcze Polska..." Jaka jest współczesna Polska? Czym jest dziś patriotyzm? Cykl 9 rozmów reporterów "Czarno na Białym".

13:00 Film dokumentalny - "Iran kontra Izrael. Nowa równowaga sił - cz. 1"

16:00 Podcast - "Pogłos" - OGLĄDAJ I SŁUCHAJ TUTAJ To oficjalne - do końca tego roku MTV zamyka swoje muzyczne kanały. Telewizja, która kiedyś tworzyła kariery i wyznaczała trendy na rynku, od lat była utożsamiana bardziej z reality shows niż muzyką. Jak wspominamy najważniejszy kanał telewizyjny z muzyką w historii? Co zabiło jego muzyczną stronę i… czy było to samo MTV? Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć w trzecim odcinku podcastu "Pogłos" Martyna Nowosielska-Krassowska i jej goście - znana z profilu Sentymenty_oficjalnie Agnieszka Wróbel i dziennikarz muzyczny Zdzisław Furgał, którzy wspólnie pracowali nad książką "Sentymenty. Lata 90.". 

PONIEDZIAŁEK:

7:00 Podcast - "Wywiad medyczny" - OGLĄDAJ I SŁUCHAJ TUTAJ Nie bagatelizuj pierwszych minut, nie licz, że to przejdzie, jeżeli pojawiają się objawy neurologiczne działaj natychmiast. Udar nie boli, jest podstępny, każda minuta zmniejsza szanse na powrót do sprawności. O tym jakie sygnały są alarmem i jak powinno wyglądać mądre działanie w "Wywiadzie medycznym" mówi dr hab. Aleksandra Golenia neurolog, z kliniki neurologii UCK WUM.

Autorka/Autor: mjz,fil/ft,lulu

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

