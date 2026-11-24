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Na kilka tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia - jak co roku - Szlachetna Paczka zabiera nas do Biedańska. Ktoś powie, że nie ma takiego miasta na polskiej mapie. Byłoby świetnie, gdyby to była prawda. Tymczasem to miasto większe niż Poznań, Łódź, Wrocław czy Kraków. Większe nawet niż Warszawa. Mieszkają w nim prawie dwa miliony ludzi. Dzień po dniu zmagają się z problemami na osiedlach: Niedosyt, Podkreska, Chorowite i Bezrobotne. I choć to fikcyjne adresy fikcyjnego Biedańska, są bardziej realne, niż byśmy chcieli. A każdy z nas może się tam kiedyś znaleźć. Czasem wystarczy niespodziewana diagnoza. Czasem to może być pożar. A innym razem śmierć bliskiej osoby. Wolontariusze Szlachetnej Paczki znają wiele takich historii.

Pani Anastazja. Nie ma jeszcze 70 lat. Ale nie ma już żadnej nadziei. Zamknięta w czterech ścianach mieszkania na siódmym piętrze bloku z wielkiej płyty, odlicza dni. Wszystkie dokładnie takie same. Spędza kolejne godziny na planowaniu "tego dnia". Patrzy na szafę, w której wiszą "lepsze" ubrania. Trumienne. Te, w których chce być pochowana. Ma też jeszcze jakieś swetry i spódnice po siostrze, ale one do niczego już się nie nadają. Są po prostu za małe. Ale w sumie to i tak bez znaczenia, bo przecież pani Anastazja choćby na chwilę nie rusza się z domu. W zimowych butach z odklejającą się podeszwą daleko nie zajdzie.

A poza tym - do kogo miałaby pójść?

Źródło zdjęcia: Szlachetna Paczka

***

Pan Arkadiusz. Też jest sam. Ma 60 lat. I bardzo kocha życie. Choć choroba skazała go na ból i niekończący się strach o to, co będzie jutro. A tego strachu ma jeszcze więcej, odkąd wie, że w jego głowie rośnie guz, który zaburza mu równowagę. O upadek nietrudno.

Pieniędzy ma niewiele, więc mieszka w oborze. I choć wietrzy codziennie to swoje "mieszkanie", nie jest w stanie wyprosić z niego zapachu dawnej chlewni. "Na odwiedziny wolontariuszy pan Arkadiusz ubrał się odświętnie. Postanowił też napalić w piecu i kupić bombonierkę. Przybyli wieczorem, więc z latarką na baterie przywitał ich przy żelaznej furtce i zaprosił do środka, wyznaczając strumieniem światła bezpieczną drogę przez podwórko". Tak autorzy raportu Szlachetnej Paczki opisują spotkanie z panem Arkiem.

Wiedzą już, że z 1200 złotych zasiłku ponad połowę przeznacza na leki i prąd. Na całą resztę przez miesiąc musi mu wystarczyć mniej niż 500 złotych. Nie ma więc z czego odłożyć, a marzy o nowej lodówce. Choćby takiej turystycznej, nie za dużej. Chciałby w niej trzymać zastrzyki, które pomagają mu walczyć z nowotworem. Są drogie, ale na szczęście refundowane. Tyle że trzeba je trzymać w bardzo konkretnej temperaturze. Co najmniej dwa stopnie Celsjusza. Ale nie więcej niż osiem.

***

Pani Patrycja. Ma za sobą jeden zawał, 30 lat życia i tyle samo przeprowadzek. Jej córka - ośmioletnia Karolina - osiem razy zmieniała szkołę. Po cichu marzy, że nie będzie już dziewiątego razu. Może się uda, jeśli doczekają się kiedyś mieszkania socjalnego. Na razie są siódme w kolejce.

Kobieta opowiada wolontariuszom o uwikłanym w nałogi partnerze, który był zagrożeniem nie tylko dla niej. Dlatego od niego odeszła i nie widzieli się przez lata. Okazało się jednak, że był bliżej, niż mogła przypuszczać. Korzystając z jej danych, nałogowo zaciągał chwilówki. A że pożyczał i nie oddawał, szybko zgłosili się wierzyciele. Nie do niego. Do niej. Domagali się zwrotu pieniędzy, a nazbierało się tego kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wyjaśnienia niewiele dały. Jedynym wyjściem było ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tak właśnie zrobiła.

- To trochę symbol naszego życia, upadłość. Nie mamy żadnego zabezpieczenia, gdybyśmy wpadły w kłopoty, żadna instytucja nie udzieli mi kredytu. Dla nikogo nie jesteśmy wiarygodne - mówi wolontariuszom Szlachetnej Paczki matka ośmioletniej dziewczynki. Dodaje, że trudno być rodzicem samodzielnie wychowującym dziecko, zwłaszcza matką, bo w oczach wielu to po prostu gorsza rodzina. - Nie dla mnie jest legalna umowa na etat, kiedy mówię, że żyję sama z córką. Każdy pyta, co z nią zrobię, jak zachoruje. Pracuję na czarno i tylko dopóki nie muszę wziąć opieki nad dzieckiem. Wtedy kończy mi się "umowa". Zarabiam przez dwa miesiące, a żyję za to przez kolejne trzy i szukam nowej pracy - opowiada pani Patrycja.

Źródło zdjęcia: Szlachetna Paczka

Sucha bułka czy prąd w gniazdku?

Nie tylko pieniędzy brakuje w Biedańsku. Jeszcze bardziej dotkliwy bywa tam brak relacji, bo bez nich trudno stawać na nogi. Trudno budować od nowa. Trudno jeszcze raz wykrzesać nadzieję. - 39 procent Polaków nie ma pewności, czy znalazłoby kogoś gotowego pożyczyć im tysiąc złotych, lub wprost deklaruje, że nie ma takiej osoby - podkreśla Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna organizującego Szlachetną Paczkę.

- Pieniądze pozwalają zapłacić za leki, mieszkanie, jedzenie. Ale to często drugi człowiek pomaga znaleźć pracę, dotrzeć do lekarza, zorganizować zbiórkę na operację - tłumaczy. Dlatego właśnie tak ważne jest, by mieć do kogo zadzwonić, gdy kryzys bez pukania wchodzi do naszego domu i odbiera siły potrzebne do działania.

Co czwarta rodzina wspierana w tej akcji jest włączana do programu ze względu na wiek. Gdy przychodzi starość, często przychodzą też problemy, które trudno rozwiązać samemu. 22 procent rodzin objętych pomocą Szlachetnej Paczki nie może sobie pozwolić na ogrzanie domu czy mieszkania. Nie mają pieniędzy na opał, bo muszą na czymś oszczędzać. A to naprawdę trudne, gdy w takiej rodzinie średni dochód na osobę wynosi 22 złote na dzień. Bywa jednak i tak, że to tylko siedem czy osiem złotych na przeżycie jednego dnia. Co wybrać? Suchą bułkę czy prąd w gniazdku? Rachunek wcale nie jest prosty. Ale na pewno nie ma co myśleć o większych wydatkach. O balkoniku, który pomógłby się poruszać. O materacu przeciwodleżynowym, który przyniósłby ulgę. O telefonie z dużymi przyciskami, który dawałby szansę na bycie w kontakcie z kimś znajomym.

W sumie nie jest aż tak źle…

Szlachetna Paczka każdego roku próbuje pomóc tysiącom rodzin. Skrzykuje nas, żebyśmy wspólnymi siłami zapalili nadzieję w tych domach, w których pojawia się głód, chłód, ból, ale też samotność i upokorzenie. To ono sprawia, że ci którzy naprawdę potrzebują pomocy, często o nią już nawet nie proszą.

- Rzeczywiście, często nie mówią, nie proszą - przyznaje Aneta Łaz-Jurkowska, wolontariuszka, na co dzień nauczycielka spod Krakowa. Widziała to w czasie niejednej rozmowy. Czasem duma, a innym razem skromność nie pozwalała komuś poprosić o wsparcie. - Bo przecież inni mają gorzej, a my mimo wszystko jakoś sobie radzimy. Nie zjemy, ale kupimy leki, więc w sumie nie jest jeszcze aż tak źle - przekonują ci, którzy zwykle myślą o innych, a nie o sobie.

Ale pani Aneta w takich rozmowach nie daje za wygraną. Słucha, obserwuje i widzi, że pomocy potrzebują czasem także ci, którzy zgłaszają innych do programu Szlachetnej Paczki. Tak właśnie było w jednej z rodzin, którą kiedyś odwiedziła. Żyła w niej starsza kobieta, którą wolontariuszom zgłosił ośrodek pomocy społecznej.

- Ta pani w zasadzie nie miała żadnych potrzeb. Była dobrze zaopiekowana przez syna i synową. Na miejscu zobaczyłam, że zajmują się nie tylko swoją mamą, ale też synem z niepełnosprawnością. Dawali z siebie wszystko. Okazało się jednak, że są w trudnym momencie i sami potrzebują pomocy. Kobieta nie pracowała, bo musiała być w domu z synem. A jej mąż właśnie stracił pracę. Nie wpadli jednak na to, że mogą o cokolwiek poprosić dla siebie. Bo przecież nie jest wcale aż tak źle. Prosili tylko o pomoc dla mamy - wspomina.

Gdy pani Aneta dopytywała o ich własne potrzeby, po chwili wahania nieśmiało poprosili o koc. I może jeszcze o komplet pościeli. - Skromność, jaka biła od tych ludzi, była po prostu niesamowita - komentuje wolontariuszka, która już trzeci raz jest w drużynie Szlachetnej Paczki.

Źródło zdjęcia: Szlachetna Paczka

Mały garnek - wielkie marzenie

Czasem ktoś marzy o ciepłej wodzie. Ktoś inny o wannie. Albo o grzejniku, który sprawi, że kąpiel nie będzie kojarzyła się z morsowaniem. Tak wyglądają świąteczne listy życzeń tych, do których dociera Szlachetna Paczka. Z jej badań wynika, że co drugi pytany Polak nie wyobraża sobie życia bez sprawnej łazienki. Tymczasem 12 procent rodzin włączonych do akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna po prostu nie ma takiego pomieszczenia. Cztery procent nie ma dostępu do bieżącej wody.

Kiedy czterech na dziesięciu pytanych Polaków przyznaje, że nie wyobraża sobie życia bez własnego łóżka, "paczkowe" rodziny nie muszą sobie tego wyobrażać. Wiele z nich ma to na co dzień. Dziewięć procent z tych rodzin na listę najważniejszych potrzeb wpisało właśnie łóżko, rozkładany fotel do spania lub tapczan.

Bywa, że marzenia są jeszcze bardziej prozaiczne. Aneta Łaz-Jurkowska wspomina, że jako wolontariuszka spotkała kiedyś kobietę w podeszłym wieku, która marzyła o… garnku. - Powiedziała, że kocha zupę pomidorową. To jedna z niewielu rzeczy, które naprawdę lubi jeść. Ale jej garnek jest przypalony, więc zupa nie smakuje już tak, jak kiedyś. A ona tak bardzo chciałaby zjeść pomidorówkę, która smakuje jak dawniej - mówi wolontariuszka i dodaje, że poza nowym garnkiem na liście marzeń tej kobiety była jeszcze ciepła piżama. Żeby wieczorami było przytulniej, w czasie samotnego oglądania telewizji.

I tyle. Żadnych innych życzeń. To było jedno z tych spotkań w Szlachetnej Paczce, którymi Aneta Łaz-Jurkowska naprawdę się wzrusza.

Winien i ma… za swoje?

Seniorzy bez żadnych bliskich, rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, ale też młodzi ludzie z podciętymi skrzydłami już na starcie życia. To o nich opowiadają wolontariusze Szlachetnej Paczki. Słuchają ich historii, a potem próbują nas przekonać, że warto dać tym ludziom jeszcze jedną szansę.

Ale nie wszyscy tak myślą.

Raz po raz słychać głosy, że "przecież sami są sobie winni", że "tak wybrali", że "zasłużyli". I nie są to wcale głosy pojedyncze, rzadkie, odosobnione. Wielu z nas myśli, że mieszkańcy Biedańska żyją w nim z własnego wyboru, a nawet z wygody.

Dobrze to widać w badaniach CBOS-u. Ponad połowa Polaków (56 procent) mówi w nich, że wydostać się z biedy jest trudno przede wszystkim przez niezaradność życiową i bezradność w załatwianiu swoich spraw, w drugiej natomiast kolejności - przez lenistwo i niechęć do podejmowania pracy (51 procent). Wysoko w tym rankingu umieszczamy też alkoholizm, choroby i niepełnosprawności (48 procent).

- Wciąż zbyt wielu z nas uważa, że biednym jest się z wyboru, a żeby wyjść z ubóstwa, wystarczy po prostu wziąć się do pracy - mówi Joanna Sadzik. - Chciałabym, żeby ci ludzie poznali pana Sebastiana, który po ciężkim wypadku na budowie stracił możliwość pracy i samodzielnego funkcjonowania. Teraz zajmuje się nim mama, 80-letnia pani Krystyna. Albo żeby poznali pana Edwarda, który po śmierci żony został sam z emeryturą ledwo wystarczającą na rachunki, ale na leki już nie. Co właściwie mieliby zrobić? Bardziej się postarać, mniej chorować, nie starzeć się, nie tracić bliskich? - pyta prezeska Stowarzyszenia Wiosna.

Przekonuje, że za ubóstwem bardzo często stoi nie lenistwo, ale dramat, na który nikt z nas nie jest odporny. Dlatego - jak mówi - zanim ocenimy człowieka, warto najpierw poznać jego historię. Wolontariusze przekonują się o tym każdego dnia.

Źródło zdjęcia: Szlachetna Paczka

***

"Weekend cudów", czyli finał akcji Szlachetna Paczka, odbędzie się w tym roku 12 i 13 grudnia. To właśnie wtedy okaże się, do ilu rodzin dotrze pomoc. W ilu domach parapet nie będzie już musiał zastępować lodówki? Kto będzie wreszcie mógł odłożyć do szuflady stare, poklejone taśmą okulary? I ile osób przestanie się martwić, czym napalić jutro w piecu? To naprawdę zależy od każdego z nas. A - jak mówi Aneta Łaz-Jurkowska - czy może być coś lepszego, niż dawanie siebie drugiemu człowiekowi, bez oczekiwania czegoś w zamian?

Może to, że w tym dawaniu nie jesteśmy sami. Bywa, że jedną paczkę przygotowuje kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób z tej samej firmy, szkoły, drużyny czy parafii. Ale zdarzało się i tak, że jedną rodzinę wspierało kilkaset osób. - Mieliśmy takie rekordy! - przyznaje Joanna Sadzik.

Osoby, które chcą zostać darczyńcami, znajdą historię potrzebujących rodzin na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl. Wsparcie może być indywidualne, ale można zaprosić bliskich, znajomych, klasę czy zespół z pracy do przygotowania wspólnej paczki.

Redagował Piotr Machajski