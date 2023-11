Pierwsze posiedzenie neo-KRS z nowymi przedstawicielami Sejmu. "Nielegalna 15-stka zapamięta to spotkanie"

We wtorek odbędzie się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi przedstawicielami Sejmu. W poprzedniej kadencji w radzie zasiadali tylko politycy PiS. Teraz posłowie wybrali czterech polityków dawnej demokratycznej opozycji. "Nielegalna 15-stka na długo zapamięta to spotkanie" - napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz, członkini neo-KRS z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Pierwsze posiedzenie z nowymi przedstawicielami Sejmu

Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi przedstawicielami Sejmu odbędzie się we wtorek 21 listopada. "Nielegalna 15-stka na długo zapamięta to spotkanie" - napisała na platformie X (dawniej Twitter) Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- Myślę, że to będzie spotkanie, w którym podkreślimy, że przystępujemy do odbudowy praworządności. Ci ludzie zderzą się z rzeczywistością, czyli z tym, że zajmują swoje stanowiska w sposób nielegalny, odbierając Polakom prawo do niezależnych, wolnych od politycznych wpływów sądów. Odbierają też Polakom środki z KPO, na które wszyscy czekamy - mówiła później posłanka, odnosząc się do swojego wpisu.