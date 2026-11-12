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Prezydent kontra dziennikarze. Pojednania nie będzie

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Prawnicy dziennikarzy Onetu odpowiadali na pytania reporterów
Sprawa dotyczy zniesławienia Karola Nawrockiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Najpierw w procedurze cywilnej, teraz w karnej. Spór prawny Karola Nawrockiego z Onetem o głośną publikację z kampanii wyborczej wkracza właśnie w nowy etap. Przed warszawskim sądem wkrótce ruszy proces o zniesławienie. W czwartek sąd próbował pojednać obie strony. Bezskutecznie.

Sąd zwołał w czwartek pełnomocników prezydenta Karola Nawrockiego oraz obrońców dziennikarzy Onetu na posiedzenie. Celem było doprowadzenie do pojednania stron. Posiedzenie bez udziału mediów odbyło się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. Trwało kilkadziesiąt minut.

Proces karny

Przypomnijmy, sprawa dotyczy artykułu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu" opublikowanego 26 maja 2025 roku, czyli przed drugą turą wyborów prezydenckich. Dziennikarze Onetu, powołując się na relacje swoich informatorów, napisali, że Nawrocki, pracując przed laty jako ochroniarz w sopockim hotelu, miał uczestniczyć w procederze organizowania usług seksualnych dla hotelowych gości. Nawrocki stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom i zarzucił autorom publikacji rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Dziennikarze cały czas podtrzymują swoje ustalenia.

W tej sprawie toczą się równolegle dwa postępowania sądowe. Pierwsze - w procedurze cywilnej przed Sądem Okręgowym w Warszawie - dotyczy "naruszenia dóbr osobistych" Karola Nawrockiego. Pozwanym jest wydawca Onetu. Drugie - w procedurze karnej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. Tam Karol Nawrocki złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom artykułu - Andrzejowi Stankiewiczowi i Jackowi Harłukowiczowi. Nawrocki zarzuca dziennikarzom zniesławienie, czyli przestępstwo opisane w artykule 212 Kodeksu karnego.

Za zamkniętymi drzwiami

Formalnie proces karny jeszcze się nie rozpoczął. Celem czwartkowego posiedzenia było doprowadzenie do pojednania stron. W sądzie stawił się dziennikarz Andrzej Stankiewicz oraz obrońcy jego i Jacka Harłukowicza.

Andrzej Stankiewicz w czwartek w mokotowskim sądzie
Andrzej Stankiewicz w czwartek w mokotowskim sądzie
Źródło zdjęcia: TVN24

Obecny był również pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, czyli Karola Nawrockiego.

Prezydenta nie było w sądzie, w tym czasie miał zaplanowaną oficjalną wizytę w Wielkopolsce.

Wcześniej sąd dwukrotnie pytał jego pełnomocników, czy prezydent przybędzie do sądu. I dwukrotnie nie dostał odpowiedzi. Dlaczego nikt nie odpisał na pisma sądu? Pełnomocnik Karola Nawrockiego nie chciał w czwartek odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami, bo tak stanowi procedura karna - niejawne są wszystkie sprawy o zniesławienie, chyba że wniosek o jawny proces, czyli dostępny dla publiczności, złoży pokrzywdzony bądź w jego imieniu pełnomocnik. I tylko oni. Oskarżeni - Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz - oraz ich obrońcy nie mają tutaj żadnego ruchu. Mogą co najwyżej "namawiać" stronę przeciwną, ale nie ma to żadnej mocy prawnej.

- Namawiamy drugą stronę, by ten wniosek o jawność został złożony przez pana prezydenta. My nie mamy nic do ukrycia. Nasi dziennikarze od początku mówią, że są otwarci na to, żeby postępowanie zarówno cywilne, jak i karne było jawne. Liczymy na to i mamy nadzieję, że tak się stanie - powiedział w czwartek po posiedzeniu mecenas Szymon Suchcicki, obrońca dziennikarzy.

Ani Karol Nawrocki, ani jego adwokat takiego wniosku jednak nie złożyli.

Obrońcy dziennikarzy Onetu po czwartkowym posiedzeniu w sądzie
Obrońcy dziennikarzy Onetu po czwartkowym posiedzeniu w sądzie
Źródło zdjęcia: TVN24

Bez pojednania

Czwartkowe posiedzenie rozpoczęło się przed godziną 15 i zakończyło po kilkudziesięciu minutach.

- Nie doszło do pojednania - ogłosili wspólnie obrońcy autorów tekstu z Onetu.

- Czy było chociaż blisko? - dopytywali dziennikarze.

- Nie, nie było blisko absolutnie. Dwie skrajne decyzje, dwa skrajne stanowiska - odpowiedział adwokat Mateusz Ostrowski.

Pełnomocnik Nawrockiego nie chciał odpowiadać na pytania.

Kolejną rozprawę zaplanowano na 11 stycznia. Jak ustaliliśmy, w sprawie planowane jest przesłuchiwanie tych samych świadków, co w sprawie cywilnej.

Tydzień później - 18 stycznia - odbędzie się kolejna rozprawa w procesie cywilnym. To postępowanie zbliża się już do końca. Podczas rozprawy pod koniec października sąd zdecydował, że chce przesłuchać również samego Karola Nawrockiego. Pełnomocnicy prezydenta proponowali, aby złożył on zeznania na piśmie, jednak sąd nie zgodził się na takie rozwiązanie. Dopuścił natomiast możliwość udziału głowy państwa w rozprawie zdalnie.

Na 18 stycznia (jeżeli nie pojawią się inne wnioski dowodowe) zaplanowano również przedstawienie stanowisk końcowych przez pełnomocników obu stron. I jeśli tak się stanie, to sądowi pozostanie już tylko wydanie wyroku.

Do tej pory odbyło się pięć rozpraw, podczas których sąd przesłuchiwał świadków obu stron. Przełomowym momentem była rozprawa 27 października, kiedy sąd po raz pierwszy dopuścił do udziału w rozprawie media i publiczność. Tego dnia zeznawała m.in. Natasza Geldon, dawna pracownica ochrony Grand Hotelu. Kobieta podtrzymała przed sądem to, co wcześniej mówiła dziennikarzom Onetu o zachowaniu Nawrockiego.

Redagował Piotr Machajski

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Sprawy sądowe w PolsceKarol Nawrocki
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