"Nie wiemy wszystkiego". Posłowie z kolejną kontrolą w sprawie dofinansowań spółki brata ministra

- Mamy bardzo niepokojące informacje, które musimy potwierdzić, ponieważ wszystko wskazuje na to, że skala tych nieprawidłowości i konfliktu – gigantycznego konfliktu interesów – jest o wiele większa niż przypuszczaliśmy - powiedział poseł Michał Szczerba, odnosząc się do sprawy dofinansowań dla spółki, której prezesem był brat obecnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. - Jesteśmy odpowiedzialni, więc musimy to wszystko sprawdzić - przekonywał Dariusz Joński. Obaj posłowie Koalicji Obywatelskiej weszli w czwartek z ponowną kontrolą poselską do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Gazeta Wyborcza" napisała w poniedziałek, że zanim Łukasz Szumowski wszedł do rządu, był udziałowcem dwóch z wielu spółek, których założycielem był jego starszy brat - Marcin Szumowski. Chodzi o firmy Vestera i Szumowski Investments. W czerwcu 2017 roku, kilka miesięcy po tym, jak został wiceministrem nauki, Łukasz Szumowski miał pozbyć się udziałów w spółkach, które następnie przejęła jego żona - Anna. Najwięcej, jak podaje gazeta, warte były udziały Szumowskiego w spółce Vestera. To ponad 87 tysięcy udziałów, które były warte 4 miliony 390 tysięcy złotych. "W oświadczeniach majątkowych ministra nie ma jednak śladu pieniędzy ze zbycia udziałów w spółkach, a tylko z tytułu zbycia udziałów w spółce Vestera Łukasz Szumowski powinien dysponować majątkiem znacznie większym niż 1134 zł" - pisze "GW".

Spółka Szumowski Investments jest jednym z udziałowców OncoArendi Therapeutics. Według ustaleń "Faktu", w latach 2017–2020 spółka Marcina Szumowskiego otrzymała z publicznych środków co najmniej 74 miliony złotych z dotacji i grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR podlega resortowi nauki, w którym Łukasz Szumowski był wiceministrem od końca 2016 do początku 2018 roku. Jego brat był wówczas prezesem OncoArendi Therapeutics.

"Mamy bardzo niepokojące informacje, które musimy potwierdzić"

W związku z tymi doniesieniami we wtorek posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przeprowadzili kontrolę poselską w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W czwartek weszli do NCBiR po raz drugi.

Na konferencji przed kontrolą Joński przekonywał, że "nie wiemy wszystkiego". - W trakcie analizy dokumentów, które otrzymaliśmy dwa dni temu - części dokumentów, bo jeszcze części nie otrzymaliśmy - dochodzą kolejne wątki, które są bardzo niepokojące. Ale jesteśmy odpowiedzialni, więc musimy to wszystko sprawdzić. Między innymi po raz drugi odwiedzamy dzisiaj Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, bo jeśli by się to wszystko potwierdziło, to skala tej afery byłaby dużo, dużo większa od tego, co mówiliśmy - mówił.

Szczerba natomiast odniósł się do uwagi, że według NCBiR potrzebna jest podstawa, żeby wnioskować o dokumenty. - Mamy doświadczenie kontroli poselskiej. Wiemy, że administracja rządowa podległa PiS stosuje różne kruczki prawne. Jesteśmy na te kruczki gotowi. W związku z powyższym nic nas dzisiaj nie zaskoczy - zapewnił.

- Mamy bardzo niepokojące informacje, które musimy potwierdzić, ponieważ wszystko wskazuje na to, że skala tych nieprawidłowości i konfliktu – gigantycznego konfliktu interesów – jest o wiele większa niż przypuszczaliśmy - dodał poseł KO. - W przypadku rodziny Szumowskich – uzupełnił.

"Kaczyński albo jest wprowadzany w błąd, albo sam wprowadza wszystkich w błąd"

Z kolei lider Porozumienia, były wicepremier i były minister nauki Jarosław Gowin zapewnił tego samego dnia na Twitterze, że Szumowski, obejmując urząd wiceministra w tym resorcie poinformował go "o biznesowej aktywności swojego brata" i "z powodu potencjalnego konfliktu interesów NIGDY nie podejmował żadnych działań związanych z przyznawaniem grantów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (pisownia oryginalna – red.)".

Na czwartkowej konferencji poseł Dariusz Joński zwracał uwagę, że "są dwa zarządzenia z 2016 i 2017 roku, które upoważniały pana ministra Szumowskiego do zastępowania sekretarza stanu, który odpowiadał między innymi za Narodowe Centrum Badań i Rozwoju".

- Jeśli jest tak, jak mówi między innymi premier Gowin, że był informowany, to dlaczego w tych zarządzeniach ministra nauki właśnie upoważnia się pana Szumowskiego, aby zastępował człowieka, który nadzorował NCBiR? Tutaj jest wiele wątków absolutnie sprzecznych - mówił poseł KO.

Joński uznał, że "pan prezes Kaczyński albo jest wprowadzany w błąd, albo sam wprowadza wszystkich w błąd". - Tak czy inaczej są na to wszystko dokumenty i warto, żeby się pan Kaczyński zapoznał z dokumentami. One są jednoznaczne - dodał.

Z informacji przesłanych tvn24.pl przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynika, że OncoArendi Therapeutics samodzielnie lub w konsorcjum z innym podmiotem otrzymała ponad 187 milionów dofinansowania w latach 2012-2020 na 11 projektów. Nieco ponad 140 milionów złotych to kwoty, które przyznano, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość.

Najwięcej przyznano w 2017 roku: w kwietniu ponad 24 miliony na projekt "Opracowanie kandydata na lek 'first-in-class' w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40", a w listopadzie ponad 29 milionów na projekt "Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii".

Szumowski: nie miałem konfliktu interesów

Jak podała "Wyborcza", w czerwcu 2017 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak został wiceministrem nauki, Łukasz Szumowski miał pozbyć się udziałów w spółkach, które następnie przejęła jego żona - Anna.

Łukasz Szumowski we wtorek na konferencji oznajmił, że aktualnie nie ma udziałów w spółce brata. - Miałem kiedyś - powiedział. - Mój brat działa w tej branży dużo dłużej niż ja w polityce. Dostawał zawsze granty, dostawał ich znacznie więcej wcześniej, zanim wszedłem do publicznej służby - tłumaczył. Minister zaznaczył, że trudno określić to "spółką brata", bo - jak wyjaśnił - w firmie jest "wielu udziałowców".

- Nie miałem tu żadnego konfliktu interesów. Nieprawdą są jakiekolwiek doniesienia o tym, że kiedykolwiek nadzorowałem instytucje albo miałem jakikolwiek wpływ na instytucje, które przyznawały te granty - oświadczył. - Doniesienia nie zawsze są rzetelne, będziemy składali sprostowania w tej sprawie - dodał.

Autor:akr/tr