Nancy Pelosi: szczodrość i przykład, który całemu światu pokazują Polacy, to kwestia historyczna

Oświadczenie majątkowe prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej zostało utajnione. "Oświadczenia majątkowe składamy po to, by odpowiednie służby mogły sprawdzić, czy dana osoba nie wzbogaciła się w podejrzany sposób. Nie chodzi o ujawnianie tego, gdzie mieszka sędzia czy dokonał trafnego wyboru przy zakupie nieruchomości" - mówiła prezes TK w wywiadzie dla "Sieci". Według niej "dziś, na podstawie bezprawnie ujawnionych danych, można do tego dojść". "To dlatego poprosiłam o utajnienie" - dodała.