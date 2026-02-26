Najważniejsze punkty exposé Radosława Sikorskiego. "Sytuacja jest poważna"

Sikorski: Sytuacja jest poważna. Nie wolno nam sobie pozwolić na paraliż Źródło: TVN24

Radosław Sikorski przypomniał, że już po raz dziesiąty przedstawia - jako minister spraw zagranicznych - zadania polskiej dyplomacji. Poprzednie exposé wygłosił w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2024 i 2025 roku.

- Obca mi jednak jest rutyna. Wszyscy dostrzegamy zagrożenie. Sytuacja jest poważna - podkreślił. Dodał, że "świadomość niebezpieczeństwa może paraliżować lub mobilizować".

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2024, 2025… 2026.



Dziś w @KancelariaSejmu wygłoszę moje 10. exposé ministra spraw zagranicznych. pic.twitter.com/zdBxHB1rqe — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 26, 2026 Rozwiń

- Na paraliż nie wolno nam sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji, tak samo, jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna - mówił szef MSZ. - W nocy z osiemnastego na dziewiętnastego listopada, na skutek rosyjskiego ataku rakietowego na Tarnopol, zginęła wraz z mamą siedmioletnia Amelia, obywatelka naszego kraju - przypomniał.

Sikorski o "ostrzeżeniach przed wojną"

Sikorski oświadczył, że "zadania przed nami są niebywale złożone". - Wielkie przewroty polityczne, gospodarcze, technologiczne, które zmieniają świat, dokonują się na naszych oczach - wskazał. Podkreślił, że "bezpieczeństwo jest warunkiem realizacji wszystkich innych celów państwa". Tymczasem, jak dodał, w różnych krajach Europy padają coraz głośniejsze ostrzeżenia przed wojną.

Radosław Sikorski przemawia w Sejmie Źródło: PAP/Albert Zawada

- Premier Danii mówi, że "Europa, która nie ma możliwości i woli samoobrony, w pewnym momencie umrze". Szef francuskiego sztabu generalnego ostrzega, że kraj musi być gotowy na - cytuję - "utratę dzieci" w potencjalnym konflikcie zbrojnym z Rosją. Sekretarz generalny NATO stwierdza, że - tu znów cytat - "Rosja przyniosła wojnę z powrotem do Europy", a w związku z tym musimy być przygotowani na konflikt "w skali, jakiej doświadczyli nasi dziadkowie lub pradziadkowie" - powiedział szef polskiej dyplomacji. - Niemiecki minister obrony nie wyklucza scenariusza, w którym Rosja byłaby gotowa zaatakować kraj NATO nie za trzy czy dwa lata, ale nawet w tym roku. Szefowa MI6 ocenia - również wskazując na działania Rosji - że już "poruszamy się w sferze pomiędzy pokojem a wojną" - kontynuował.

- Historia wrzuca nas na głęboką wodę. Jak powiedział Jean Monnet, jeden z ojców Unii Europejskiej: Europa będzie się wykuwała w kryzysach i będzie sumą rozwiązań przyjętych wobec tych kryzysów - powiedział.

Sikorski o celach Rosji. "Przestraszyć, podzielić"

Sikorski zauważył, że już teraz na całym kontynencie doświadczamy aktów dywersji i sabotażu. Przypomniał, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, doszło do podpaleń, a nawet próby zamachu terrorystycznego na kolei. Zatrzymani sprawcy - przypomniał - działali na zlecenie obcego wywiadu.

Zauważył, że według Ministerstwa Cyfryzacji Polska doświadcza od dwóch do trzech tysięcy cyberataków dziennie. - Ogromną większość z nich udaje się odeprzeć, ale skala zjawiska powinna niepokoić - dodał.

Podkreślił, że celem wroga jest: przestraszyć, podzielić, nastawić różne grupy Polaków przeciwko sobie, osłabić zaufanie do władz politycznych.

- Arsenał jest znany: sieci botów rozpowszechniające fałsz i nienawiść; używanie sztucznej inteligencji do tworzenia nieprawdziwych materiałów imitujących rzetelne informacje; wykorzystywanie kryptowalut do finansowania operacji hybrydowych; ataki na infrastrukturę krytyczną; i wreszcie - pożyteczni idioci powielający groźne kłamstwa - powiedział Sikorski.

Jak mówił, po tym, jak na nasze niebo wtargnęły rosyjskie drony, ruszyła kampania dezinformacyjna. Dodał, że "sprawcy chcieli zrzucić odpowiedzialność na Ukrainę i NATO". - Niestety, znaleźli posłuch także tu – na tej sali - powiedział Sikorski.

Wskazał, że podobne działania podjęto po eksplozji na linii kolejowej Warszawa - Lublin w listopadzie.

- Kreml nie ustąpi. Będzie testował kolejne granice - oświadczył i podkreślił, że "w tej walce ogromnie ważne jest budowanie odporności naszego społeczeństwa".

Sikorski o wojnie w Ukrainie. "Wyobraźmy sobie..."

Sikorski podkreślił, że w Ukrainie wciąż trwa wojna, a całkowitą odpowiedzialność ponosi agresor - Rosja. - Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji - oświadczył szef MSZ. Podkreślił, że "dzięki odwadze swoich żołnierzy, dzięki poświęceniu obywateli i wsparciu sojuszników na całym świecie - w tym Polski - Ukraina się broni". - Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna czy nieopłacalna, mówię wyraźnie: popełniacie błąd - podkreślił.

Szef MSZ mówił, że "gdyby Ukraina przegrała, zagrożenie ze strony Rosji nie spadnie, ale wzrośnie". - Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby czołgi Putina stanęły w Medyce pod Przemyślem. Na wzmacnianie obrony własnego terytorium musielibyśmy przeznaczać o wiele więcej pieniędzy niż dziś kosztuje nas pomoc Ukrainie - dodał.

Podkreślił, że "wolna, będąca częścią Zachodu Ukraina to dla nas szansa". - Szansa na wyrwanie kłów rosyjskiemu imperializmowi, na wzmocnienie wspólnej obrony, na intensywną współpracę gospodarczą, na wspólne projekty w przemyśle obronnym oraz zaangażowanie naszych przedsiębiorstw w proces odbudowy - mówił Sikorski.

Sikorski o gorszych relacjach między USA i Europą

Wicepremier ocenił, że "niestety, pogorszyły się relacje między USA a Europą". Jak podkreślił, "to dla Polski szczególne wyzwanie".

- Sojusz i bliskie związki ze Stanami Zjednoczonymi od dekad były filarem naszej polityki zagranicznej - niezależnie od tego, kto zasiadał w Białym Domu, jaka partia miała większość w Kongresie i kto rządził w Polsce - powiedział Sikorski.

Jak mówił, w tej sprawie nasze społeczeństwo jest zdezorientowane. - Gdy pod koniec stycznia pracownia badawcza zapytała Polaków, czy Stany Zjednoczone są wiarygodnym sojusznikiem, większość – 54 procent – niestety odpowiedziała, że nie są. Przeciwnego zdania było jedynie 35 procent - zauważył.

Szef MSZ powiedział, że "wątpliwości co do wagi relacji z USA są niepokojące, ponieważ (...) bezpieczeństwo Polski wzmacniają dwie organizacje, których jesteśmy wzorowymi członkami: Unia Europejska i przede wszystkim NATO". - Każda z nich ma inną rolę - nie konkurują ze sobą, ale wzajemnie się dopełniają - dodał.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose Źródło: PAP/Albert Zawada

Sikorski: USA najważniejszym partnerem w zakresie współpracy wojskowej

Sikorski podkreślił, że "zdaniem rządu w polskim interesie leży rozwijanie strategicznej współpracy z USA: na płaszczyźnie bilateralnej, w ramach NATO oraz grupy G20, czyli platformy zrzeszającej największe światowe gospodarki, w której Amerykanie sprawują w tym roku prezydencję".

Oświadczył też, że "dla Polski Waszyngton pozostaje najważniejszym partnerem w zakresie współpracy wojskowej". Wspomniał, że polskie wydatki na obronę mają osiągnąć poziom 4,8 procent PKB, to znaczy 200 miliardów złotych. Zaznaczył, że duża część polskich inwestycji w bezpieczeństwo "ma służyć zacieśnianiu relacji polsko-amerykańskich".

- Jeśli - jak zakładamy - działania Putina będą w dalszym ciągu destabilizować Europę i świat, Polska jest gotowa pełnić rolę regionalnego centrum dla sił USA: gościć bazy, misje, ćwiczenia i utrzymywać sprzęt kluczowy dla wschodniego skrzydła NATO. Korzyści z tego partnerstwa mają charakter dwustronny - podkreślił szef MSZ.

Dodał, że "dostrzega to także obecna administracja w Waszyngtonie". - Prezydent Trump zadeklarował wobec prezydenta Nawrockiego utrzymanie - a nawet możliwość zwiększenia - liczebności amerykańskich wojsk w Polsce. Na każdym spotkaniu przypominam amerykańskim partnerom, że utrzymanie ich wojsk w Polsce jest tańsze niż ich utrzymanie w USA - powiedział Sikorski.

Sikorski: nie możemy być frajerami Źródło: Albert Zawada/PAP

Sikorski: nie możemy być frajerami

Wicepremier w trakcie swojego wystąpienia zauważył, że priorytetami dla obecnej administracji USA "są ochrona własnego terytorium, zachodnia półkula oraz region Indo-Pacyfiku". - Europa zeszła na dalszy plan, a Rosja jest postrzegana jako zagrożenie przede wszystkim regionalne i potencjalny partner resetu gospodarczego. Czytamy o tym w amerykańskich dokumentach strategicznych, słyszymy podczas rozmów - dodał.

Szef MSZ stwierdził, że "Ameryka się zmienia" a my "możemy albo dostrzec fakty i odpowiednio się przygotować, albo zasłonić oczy i uszy".

Zaznaczył, że "na zmiany w USA patrzymy ze zrozumieniem, ale i niepokojem". - Pamiętamy o historii wsparcia dla Polski ze strony takich prezydentów jak Woodrow Wilson czy Ronald Reagan, kiedy w różnych okolicznościach walczyliśmy o niepodległość. Ale pamiętamy też o Jałcie. Po upadku nazistowskich Niemiec, prezydent Franklin Roosevelt chciał pozyskać pomoc Stalina do walki z Japonią. Uzyskał ją, ale kosztem wolności tej części Europy. Amerykański interes narodowy zrealizowano. My zapłaciliśmy cenę - dodał szef dyplomacji.

Jak podkreślił, "daje to pod rozwagę tym, którzy chcą relacji międzynarodowych opartych wyłącznie na bezwzględnej walce o wąsko rozumiane interesy". - Nie my określamy interes narodowy Stanów Zjednoczonych. Pytam prawą stronę sali: czy nie dotarło do was, że przedwczoraj Stany Zjednoczone, tak jak Chiny, wstrzymały się od głosu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w sprawie nienaruszalności granic Ukrainy? Jeśli Japonię z roku 1945 zastąpić dzisiejszymi Chinami, to czy mamy pewność, że interes Stanów Zjednoczonych będzie tożsamy z polskim? - pytał szef MSZ.

- Byliśmy i będziemy lojalnym sojusznikiem Ameryki. Ale nie możemy być frajerami - oświadczył.

Sikorski: Byliśmy i będziemy lojalnym sojusznikiem Ameryki, ale nie możemy być frajerami Źródło: TVN24

"Ważne jest uzgodnienie tak zwanego wojskowego Schengen"

Sikorski podkreślił, że Polska wzmacnia dwustronne sojusze obronne, a na znaczeniu zyskuje też współpraca w regionie Morza Bałtyckiego. - Łączą nas związki gospodarcze i społeczne, ocena zagrożeń, jak również determinacja do wspólnych działań. Nieprzypadkowo w tym regionie widzimy tak dużą dynamikę wzrostu wydatków obronnych - powiedział. Podkreślił, że Polska wykorzystuje też swoje trwające przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, aby współpracować jeszcze ściślej.

Oświadczył też, że "pozostajemy otwarci także na współpracę w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz Inicjatywy Trójmorza".

Według Sikorskiego "bardzo ważne jest uzgodnienie tak zwanego 'wojskowego Schengen', aby pomoc z zagranicy mogła nadciągnąć nie po wielu tygodniach, lecz znacznie szybciej - bez barier prawnych".

Sikorski: Polska racja stanu to obecność w Unii Europejskiej

Podkreślił, że polska racja stanu to obecność w Unii Europejskiej i jej współkształtowanie, bo współpraca daje przewagę.

- Tym, którzy chcieliby Unii słabej, albo Unii bez Polski, zwracam uwagę na oczywisty paradoks. Kiedy po latach Bruksela zaczyna realizować nasze postulaty - w sprawie migracji stawiając nacisk na kontrolę granic, w polityce środowiskowej wycofując się z nadmiernych obciążeń, a w relacjach z Rosją sięgając po stanowcze środki, w tym obronne, niektórzy polscy politycy sieją antyeuropejską propagandę i chcą nas z Unii wyprowadzić - powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że Europa potrzebuje reform, bo świat wokół nas szybko się zmienia. - Ale przyszłość kontynentu europejskiego powinna być budowana w oparciu o Unię Europejską, nie na jej gruzach - podkreślił.

Szef MSZ powiedział też, że "polskie Ordo Iuris, węgierskie rządowe Kolegium Macieja Korwina we współpracy ze środowiskami amerykańskich nacjonalistów wspólnie budują program na rzecz paraliżu Unii". - Najpierw planują ją zepsuć, a następnie krytykować za to, że nie działa - dodał.

Sikorski podkreślił, że rozpad Unii przyniósłby "nieograniczony, narodowy egoizm, o którym niektórzy, także na tej sali, marzą".

- Nie dajmy sobie wmówić, że członkostwo w Unii jest dla Polski szkodliwe lub, tym bardziej że zagraża suwerenności - apelował. -To nie członkostwo w Unii prowadzi do utraty suwerenności, lecz odwrotnie, to dzięki odzyskaniu suwerenności mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej - skwitował.

Szef MSZ o programie SAFE i budżecie UE

Sikorski przypomniał też, że w 2026 roku czekają nas negocjacje nad kształtem przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. - Nasza pozycja wyjściowa jest więcej niż dobra. Według propozycji Komisji Europejskiej Polska ma uzyskać największe środki na realizację polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i największy udział w funduszach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego - powiedział.

Podkreślił też w trakcie swojego wystąpienia, że "zjednoczona Europa to filar Sojuszu Północnoatlantyckiego", a spośród 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, 23 należą także do NATO. - Obie organizacje się uzupełniają. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie potencjału finansowego Unii dla rozwoju obronności. Temu służy Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy, tak zwany SAFE - powiedział Sikorski.

Sikorski mówił, że - według deklaracji szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza - pierwsze baterie antydronowego, finansowanego z SAFE, systemu San mogą trafić w tym roku do Polski. - To oznacza, że jeśli instrumentu SAFE nie będzie, i w przypadku kolejnego nalotu w przyszłym roku nie zestrzelimy rosyjskich dronów nad Polską, to współodpowiedzialność za to poniosą ci, którzy głosują przeciwko SAFE - zapowiedział.

"Wybija godzina Europy"

- Opozycja twierdzi, że inwestycje w polską armię służą Berlinowi. Nieprawda. To nie na Berlin we wrześniu leciały rosyjskie drony, ale na Lublin i Zamość - zauważył. - Czy wszystkie dziewiętnaście krajów, które sięgają po środki z programu SAFE, w tym Francja, Finlandia i Węgry, naprawdę chcą zostać koloniami Berlina? Muszą być jakieś granice obsesji - podkreślił. Jak mówił, te inwestycje to najbardziej racjonalna odpowiedź na apele Waszyngtonu i powinna być rozumiana po obu stronach Atlantyku.

- Nie szukajmy wrogów tam, gdzie mamy sojuszników - zaapelował szef polskiej dyplomacji.

- Wybija godzina Europy. Albo będziemy zjednoczeni, albo zjedzą nas więksi. Dziś w umysłach wszystkich Polek i Polaków muszą brzmieć pamiętne słowa Jana Pawła II: od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Jesteśmy dość silni, aby Unię Europejską wzmacniać, usprawniać i reformować, a nie ją niszczyć czy z niej uciekać - powiedział.

Sikorski o budżecie Unii Europejskiej Źródło: TVN24

Sikorski o Bliskim Wschodzie i wygaszaniu konfliktów

Szef dyplomacji poruszył również kwestię Bliskiego Wschodu - regionu o kluczowym znaczeniu. - To już od dawna nie tylko rezerwuar ropy i gazu, to także rosnące lawinowo inwestycje w energię odnawialną i najnowsze technologie pozwalające na rozwój sztucznej inteligencji. Widzimy w tych zmianach duży potencjał do zaangażowania polskich firm, czemu sprzyjają nie tylko ożywione kontakty bilateralne, ale też zacieśnianie współpracy między Unią Europejską a Radą Współpracy Zatoki Perskiej - mówił.

Szef MSZ podkreślił, że "w interesie Polski leży dyplomatyczna aktywność na rzecz wygaszania konfliktów zagrażających wspólnemu bezpieczeństwu, przeciwdziałanie eskalacji sporów, ekstremizmowi, próbom rewizji granic".

- Naszego wsparcia w regionie oczekuje dziś przede wszystkim Syria i Palestyna. Ta pierwsza, aby nie dopuścić do fragmentacji państwa wzdłuż podziałów etnicznych i religijnych oraz aby wzmacniać jej administrację i gospodarkę. Ta druga, aby zakończyć katastrofę w Strefie Gazy oraz stworzyć warunki, w których państwo palestyńskie - uznane przez Polskę już w 1988 roku – będzie mogło skutecznie sprawować kontrolę nad swoim terytorium - powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że "w relacjach z Izraelem za ważne uważamy nie tylko stosunki handlowe, ale także budowanie partnerskich relacji między społeczeństwami". - Uznajemy nienaruszalne prawo Izraela do obrony, w szczególności przed zagrożeniem terrorystycznym. Jednak podkreślamy wymóg stosowania się do przepisów prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego - powiedział Sikorski.

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego

Na sali plenarnej obecny był między innymi prezydent Karol Nawrocki. Sikorski zwrócił się do niego pod koniec przemówienia, apelując o podpisanie nominacji ambasadorów >>>

Prezydent RP Karol Nawrocki Źródło: PAP/Albert Zawada

Pierwotnie informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 roku, zwyczajowo nazywana exposé szefa MSZ, była planowana na 11 lutego. Exposé ministra zostało przełożone po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zwołał na ten dzień posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

