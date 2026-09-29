Polska Najsilniejsze paszporty na świecie. Jak wypadł polski? Oprac. Maciej Wacławik |

Wakacje 2026. All inclusive i oszczędzanie Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W raporcie wzięto pod uwagę liczbę krajów, które można odwiedzić bez wizy, z elektronicznym zezwoleniem ETA oraz z wizą wydawaną już po przylocie. Posiadacz polskiego paszportu może udać się bez wizy do 119 krajów, a z ETA - do 10 krajów. Tradycyjnej wizy od obywateli Polski wymaga 26 państw, natomiast w 43 państwach Polacy mogą otrzymać wizę już po przylocie.

Uzyskane przez Polskę 172 punkty dały naszemu krajowi 15. miejsce ex aequo z Węgrami. Na pierwszym miejscu znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie ze 182 punktami, a na drugim Singapur, który otrzymał 175 punktów. Podium zamyka Hiszpania ze 174 punktami.

Posiadacz najsilniejszego paszportu ZEA bez wizy poleci do 128 państw. W przypadku 16 państw będzie musiał wcześniej wyrobić wizę. Obywatel Singapuru bez wizy odwiedzi 129 krajów, a wizę będzie musiał przygotować przed wyprawą do 23 państw. Trzecia Hiszpania ma ruch bezwizowy ze 121 krajami.

Najsilniejsze paszporty według Passport Reports:

1. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2. Singapur 3. Hiszpania 4. Malezja 5. Luksemburg 6. Belgia, Francja 7. Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwecja 8. Grecja 9. Portugalia, Szwajcaria 10. Austria 11. Norwegia 12. Irlandia 13. Japonia 14. Malta 15. Węgry, Polska