"Musimy się bić o to, żeby zdobyć poparcie na tym polu". Polityk PSL o najnowszym sondażu

Zgorzelski o najnowszym sondażu: zrobiła się przestrzeń dla centroprawicy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,4 procent głosów, a Prawo i Sprawiedliwość na 23,3 procent. Podium w badaniu zamyka Konfederacja z poparciem 12,6 procent.

Zdaniem dziennika zaskakujący jest wzrost dla Polskiego Stronnictwa Ludowego - na PSL zagłosować chce 5,4 procent respondentów, co daje partii wzrost o 2,2 punkty procentowe w stosunku do badania z listopada.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowy sondaż partyjny. Jest zaskoczenie

Zgorzelski: w obszarze centroprawicy zrobiła się przestrzeń

Wyniki najnowszego sondażu komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. - Dzisiejszy sondaż pokazuje to, że w obszarze centroprawicy zrobiła się przestrzeń - ocenił.

Piotr Zgorzelski Źródło: TVN24

Jak tłumaczył Zgorzelski, jeżeli PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna "przesunęły się na prawo, to w naturalny sposób zrobiła się przestrzeń na centroprawicy".

- O tę przestrzeń na pewno nie zawalczy Lewica, na pewno nie zawalczy Polska 2050 ani Platforma [Obywatelska, która od października 2025 roku nazywa się Koalicja Obywatelska - przyp. red.]. O to musimy walczyć my - mówił.

- My musimy się bić o to, żeby zdobyć poparcie na tym polu, ponieważ nie chodzi tylko o logikę partyjną, (...) ale o to, że jeżeli tutaj się dobrze okopiemy i zdobędziemy zaufanie wyborców tej strony sceny, to partie, które dzisiaj tworzą rząd, mają szansę na drugą kadencję - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Zgorzelski zapowiedział, że PSL "będzie się bić na wszystkich frontach".

- Żebyśmy mogli mieć drugą kadencję, żebyśmy mogli dokończyć odbudowę instytucji, które zostały podkopane przez Prawo i Sprawiedliwość, musimy my zdobyć tutaj poparcie, bo Platforma Lewica i Polska 2050 w obszarze swoich wyborców już więcej nie zdobędą - ocenił Zgorzelski.

OGLĄDAJ: Zgorzelski o decyzji prezydenta: lekko żenujący porządek posiedzenia RBN