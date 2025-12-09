Logo strona główna
Polska

Było "na bogato". "Służbową kartą opłacał nawet napiwki"

Polska Fundacja Narodowa
Jan Kunert: PFN miała zagwarantowane ponad 600 milionów
Źródło: TVN24
Dopiero po ośmiu latach udaje się powoli kruszyć ten lód i docierać do informacji komu, na co i ile płaciła Polska Fundacja Narodowa - powiedział w TVN24 Kacper Sulowski, współautor cyklu reportaży "Na bogato" o wydatkach PFN. - Mówimy tutaj o kwocie rzędu pół miliarda złotych pochodzących ze spółek Skarbu Państwa, de facto z naszych pieniędzy - zaznaczył drugi z autorów, Jan Kunert.

We wtorek gośćmi porannej rozmowy w TVN24 byli Kacper Sulowski, dziennikarz "Czarno na białym", i Jan Kunert, dziennikarz Konkret24 - autorzy cyklu reportaży "Na bogato", przedstawiającego kulisy funkcjonowania Polskiej Fundacji Narodowej, powołanej na początku rządów PiS w 2016 roku i działającej do dziś. Dziennikarze dotarli do informatorów, którzy opowiedzieli im o realiach pracy w Fundacji, oraz do dokumentów ujawniających, na co i ile pieniędzy wydawała PFN – w tym na pensje i przywileje członków jej władz.

Wszystkie materiały z cyklu obejrzysz i przeczytasz w TVN24+.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
27 min
pc
Premiera"Nagroda za to, że byli lojalni wobec partii". Dzień przed rezygnacją zarządu poszedł gigantyczny przelew
Kacper Sulowski, Jan Kunert
Polska Fundacja Narodowa działa od 2016 roku
Ewakuacja w PFN. "Eldorado się skończyło"
Jan Kunert, Kacper Sulowski
To były kluczowe osoby w Polskiej Fundacji Narodowej
Wszyscy ludzie PFN
Jan Kunert, Kacper Sulowski

Ponad 600 milionów na Polską Fundację Narodową.

- Przez osiem lat funkcjonowała (PFN - red.) jak oblężona twierdza, jak coś, do czego nie można się dostać, do czego nikt nie ma dostępu z zewnątrz - mówił Kacper Sulowski. - Po ośmiu latach dopiero udaje się powoli kruszyć ten lód i docierać do informacji komu, na co i ile płaciła Polska Fundacja Narodowa - kontynuował.

- Polska Fundacja Narodowa na 10 lat istnienia miała zagwarantowane ze spółek ponad 600 milionów złotych, z czego wydała już ponad 400. Więc mówimy tutaj o kwocie rzędu pół miliarda złotych ze spółek Skarbu Państwa, de facto naszych pieniędzy - mówił natomiast Jan Kunert. Jak tłumaczył, pieniądze rozchodziły się na przeróżne inicjatywy. Wśród nich wyróżnił chociażby współpracę z amerykańską firmą PR-ową, na którą wydano 27 milionów złotych. - Duży strumień pieniędzy zasilał prawicowe media. Tutaj głównie mowa o Telewizji Republika, gdzie przelano ponad 8 milionów złotych - wymieniał Kunert.

- Pełny przekrój, a właściwie z tego uzysk chyba żaden - ocenił dziennikarz Konkret24. - I oprócz tego, że te wielkie miliony płynęły w stronę projektów, stowarzyszeń, fundacji, mediów przyjaznych władzy, no to oczywiście też zarząd i dyrektorzy w Polskiej Fundacji Narodowej nie robili tego za darmo - dodał Sulowski.

24 min
Służbową kartą opłacał nawet napiwki. Luksus w księstwie Świrskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PremieraSłużbową kartą opłacał nawet napiwki. Luksus w księstwie Świrskiego

Kacper Sulowski, Jan Kunert

"Na bogato". Jak władze PFN dysponowały publicznymi środkami?

Dziennikarze szczególnie przyjrzeli się postaci prezesa Polskiej Fundacji Narodowej, Maciejowi Świrskiemu, późniejszemu przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ich uwagę zwróciły między innymi jego wydatki ze służbowej karty PFN.

- Jak sprawdziliśmy przez kilka lat, gdy był najpierw w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, a później był jej pełnomocnikiem, wydał ponad 400 tysięcy złotych ze służbowej karty - mówił Jan Kunert. Jak tłumaczył wydatki prezesa obejmowały między innymi pobyty w czterogwiazdkowych hotelach, sprzęt elektroniczny kupowany w USA czy transatlantyckie loty biznesklasą.

Kacper Sulowski o wydatkach władz Polskiej Fundacji Narodowej
Źródło: TVN24

Poza środkami ze swojej służbowej karty, Maciej Świrski dysponował także wysokim wynagrodzeniem. - Miał taki zapis w umowie, że zarabia średnie cztery krajowe. Stąd jego pensja, kiedy odchodził już do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wynosiła miesięcznie około 25 tysięcy złotych. I mimo takiej pensji, jako pełnomocnik do spraw międzynarodowych, służbową kartą, a więc pieniędzmi pochodzącymi ze spółek Skarbu Państwa, opłacał nawet napiwki w restauracjach - dodał Kacper Sulowski. Mówił również, że członkowie zarządu fundacji mieli pobierać wynagrodzenia w wysokości ponad 40 tysięcy brutto.

- Z tego wszystkiego wyłonił nam się taki "na bogato" styl zarządzania w Polskiej Fundacji Narodowej - skomentował.

OGLĄDAJ: Służbową kartą opłacał nawet napiwki. Luksus w księstwie Świrskiego
pc

Służbową kartą opłacał nawet napiwki. Luksus w księstwie Świrskiego

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

