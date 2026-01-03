MSZ o sytuacji Polaków w Wenezueli. Tusk: mam informację o 11 osobach 

MSZ poinformował w sobotę, że większość Polaków w Wenezueli przebywa tam długoterminowo. "Nie posiadamy informacji, aby którykolwiek z naszych obywateli potrzebował pomocy" - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór we wpisie w mediach społecznościowych. Podkreślił, że personel i placówka dyplomatyczna również pozostaje bezpieczna.
Jak dodał, ambasada aktualnie weryfikuje rzeczywistą liczbę osób przebywających w Wenezueli oraz kontaktuje się z tymi, którzy są zarejestrowani w systemie Odyseusz. W komunikacie poproszono, aby pozostałe osoby kontaktowały się z placówką pod numerem: +58 412 262 21 65 oraz adresem mailowym: caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl.
"Wysłaliśmy także alert bezpieczeństwa na polskie numery zalogowane w sieci w Wenezueli. Apelujemy o pozostawanie w bezpiecznych miejscach i unikanie niepotrzebnego ryzyka" - zaznaczył rzecznik.
MSZ przypomniał, że "odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na pogarszającą się sytuację w kraju".
Tusk: w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski
Do sytuacji w Wenezueli odniósł się także premier Donald Tusk, w trakcie posiedzenia sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Polsce. - Miałem nadzieję, że rok 2026 nie będzie jakoś wyraźnie ciekawszy niż ten, który minął, ale pierwsze dni to jest rzeczywiście bardzo mocne uderzenie - skomentował.
- Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie. W dzisiejszych czasach takie masywne zdarzenia jak dzisiejszy atak sił amerykańskich oddziałują na cały świat, więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji - kontynuował.
Tusk przekazał, że posiada informację o 11 obywatelach Polski przebywających w Wenezueli. - Wyjechali mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych, aby nie odwiedzać tego kraju w związku z sytuacją i wewnętrzną i i właśnie ewentualnym konfliktem - podkreślił szef rządu.
Tusk oświadczył, że placówka dyplomatyczna w Caracas "jest na razie bezpieczna" i "w związku z atakiem nic się (na jej terenie - red.) nie wydarzyło". Zapowiedział, że rząd będzie monitorował sytuację.
"Polska placówka w Caracas jest bezpieczna. Polskie służby pracują na pełnych obrotach. Osoby niezarejestrowane w Odyseuszu prosimy o pilny kontakt z placówką" - przekazał z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka.
Eksplozje w Wenezueli
W stolicy Wenezueli, Caracas, odnotowano w sobotę nad ranem głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty - poinformowały światowe agencje prasowe.
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać wybuchy w stolicy kraju.
Władze Wenezueli oskarżyły o nie USA. Ataki potwierdził później prezydent Donald Trump. Poinformował też, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został pojmany wraz ze swoją żoną i wywiezieni z kraju. Amerykański przywódca zapowiedział konferencję prasową o godzinie 17 czasu polskiego w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.
Autorka/Autor: os/ft
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / Forum