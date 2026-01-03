Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

MSZ o sytuacji Polaków w Wenezueli. Tusk: mam informację o 11 osobach 

Wenezuela, Caracas
Wybuchy w stolicy Wenezueli
Źródło: Reuters
Placówka dyplomatyczna Polski w Wenezueli weryfikuje rzeczywistą liczbę osób przebywających w kraju i kontaktuje się z zarejestrowanymi w systemie Odyseusz - przekazał rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór po doniesieniach o eksplozjach w Caracas. Premier Donald Tusk poinformował o 11 obywatelach Polski na terenie tego kraju.

MSZ poinformował w sobotę, że większość Polaków w Wenezueli przebywa tam długoterminowo. "Nie posiadamy informacji, aby którykolwiek z naszych obywateli potrzebował pomocy" - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór we wpisie w mediach społecznościowych. Podkreślił, że personel i placówka dyplomatyczna również pozostaje bezpieczna.

Jak dodał, ambasada aktualnie weryfikuje rzeczywistą liczbę osób przebywających w Wenezueli oraz kontaktuje się z tymi, którzy są zarejestrowani w systemie Odyseusz. W komunikacie poproszono, aby pozostałe osoby kontaktowały się z placówką pod numerem: +58 412 262 21 65 oraz adresem mailowym: caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

"Wysłaliśmy także alert bezpieczeństwa na polskie numery zalogowane w sieci w Wenezueli. Apelujemy o pozostawanie w bezpiecznych miejscach i unikanie niepotrzebnego ryzyka" - zaznaczył rzecznik.

MSZ przypomniał, że "odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na pogarszającą się sytuację w kraju".

Tusk: w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski

Do sytuacji w Wenezueli odniósł się także premier Donald Tusk, w trakcie posiedzenia sztabu kryzysowego w związku z sytuacją pogodową w Polsce. - Miałem nadzieję, że rok 2026 nie będzie jakoś wyraźnie ciekawszy niż ten, który minął, ale pierwsze dni to jest rzeczywiście bardzo mocne uderzenie - skomentował. 

- Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie. W dzisiejszych czasach takie masywne zdarzenia jak dzisiejszy atak sił amerykańskich oddziałują na cały świat, więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji - kontynuował. 

Tusk przekazał, że posiada informację o 11 obywatelach Polski przebywających w Wenezueli. - Wyjechali mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych, aby nie odwiedzać tego kraju w związku z sytuacją i wewnętrzną i i właśnie ewentualnym konfliktem - podkreślił szef rządu. 

Tusk oświadczył, że placówka dyplomatyczna w Caracas "jest na razie bezpieczna" i "w związku z atakiem nic się (na jej terenie - red.) nie wydarzyło". Zapowiedział, że rząd będzie monitorował sytuację. 

Tusk: w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski
Źródło: TVN24

"Polska placówka w Caracas jest bezpieczna. Polskie służby pracują na pełnych obrotach. Osoby niezarejestrowane w Odyseuszu prosimy o pilny kontakt z placówką" - przekazał z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka

Eksplozje w Wenezueli

W stolicy Wenezueli, Caracas, odnotowano w sobotę nad ranem głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty - poinformowały światowe agencje prasowe.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać wybuchy w stolicy kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

Świat
"To jest główny powód, dla którego Amerykanie muszą zadziałać w tym rejonie"

"To jest główny powód, dla którego Amerykanie muszą zadziałać w tym rejonie"

Świat

Władze Wenezueli oskarżyły o nie USA. Ataki potwierdził później prezydent Donald Trump. Poinformował też, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został pojmany wraz ze swoją żoną i wywiezieni z kraju. Amerykański przywódca zapowiedział konferencję prasową o godzinie 17 czasu polskiego w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WenezuelaFoto

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WYDANIE SPECJALNE

WenezuelaFoto
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychUSAWenezuelaDonald TrumpNicolas Maduro
Czytaj także:
imageTitle
Chcą wojnę domową zakończyć na boisku. "Piłka nożna może zmieniać świat"
Najnowsze
Odpalili fajerwerki i okradli sklep
Odpalili w sklepie fajerwerki i ukradli kontroler do gier
Szczecin
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii. Kilkadziesiąt budynków bez wody
WARSZAWA
imageTitle
Polski piłkarz nie wrócił do klubu. "Chce wymusić odejście"
EUROSPORT
Zima, zamieć, śnieżyca
Alarmy IMGW w 14 województwach. Uważajmy
METEO
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
WARSZAWA
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Centra danych pochłoną rekordowe ilości wody. Alarmujące dane
BIZNES
Donald Trump
Trump potwierdza ataki. "Maduro został pojmany"
Świat
Policja zabezpieczyła balony (zdjęcie ilustracyjne)
Dziewczynka bawiła się w hamaku, nie żyje. Akt oskarżenia
Białystok
Zima, dosypie śniegu
Gdzie jest burza? Tu mocno sypie
METEO
Morskie Oko
Trudne warunki w Tatrach i Karkonoszach, zamknięte szlaki
Wrocław
Pożar w Caracas po serii eksplozji
"W powietrzu unosi się zapach po wybuchach". Relacja polskiej dziennikarki z Caracas
Świat
Kierowca miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu
Auto na słupkach znaków drogowych, kierowca pijany
Lublin
imageTitle
Tajemnica znikających wiązań austriackich skoczków. Norwegowie wietrzą aferę
EUROSPORT
Sytuacja baryczna w Europie
Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli
METEO
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
"Transakcja zostaje niniejszym zakazana". Trump blokuje umowę dotyczącą chipów
BIZNES
Do wypadku doszło na A4 w kierunku Wrocławia
Karambol na A4 w kierunku Wrocławia
Opole
imageTitle
I nie zmienia się nic. Kolejny uraz Milika
EUROSPORT
WenezuelaFoto (1)
"To jest główny powód, dla którego Amerykanie muszą zadziałać w tym rejonie"
Świat
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
WARSZAWA
imageTitle
TCS przenosi się do Austrii. O której dzisiaj skoki w Innsbrucku?
EUROSPORT
Eksplozje w Caracas
Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa
Świat
Funchal, Madera
Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy
BIZNES
Agenci FBI i Secet Service podczas patrolowania ulic Waszyngtonu, 14 sierpnia 2025
Chciał "zrobić dżihad". Swoje plany zdradził agentowi pod przykrywką
Świat
imageTitle
Sochan znów tylko na ławce. Spurs bez trudu wygrali z Pacers
EUROSPORT
Tragedia w szwajcarskim kurorcie
Wyciągnął z pożaru 20 osób. "Mam przed oczami poparzonych ludzi"
Świat
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
2027. Czy nowa wojna wybuchnie w Europie już za rok?
Maciej Michałek
imageTitle
Strzał za trzy punkty. Milan na szczycie
EUROSPORT
Śnieg w Słupsku
Znów intensywnie sypie. Zdjęcia Reporterów24
METEO
imageTitle
Kolejna demolka. Pogromca Ratajskiego krok od obrony tytułu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica