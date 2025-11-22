Logo strona główna
Polska

Białoruś "rozpatrzy przekazanie podejrzanych o dywersję w Polsce"

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Rzecznik MSZ o wręczeniu noty o wydanie dwóch obywateli Ukrainy
Źródło: TVN24
Rzecznik białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że jeśli podejrzewani o przeprowadzenie dywersji na terenie Polski będą zatrzymani, zostanie "rozpatrzona prośba o przekazanie ich stronie polskiej". W komunikacie nie zabrakło przytyku wobec naszych służb.

- Odpowiednie organy Republiki Białorusi i Polski prowadzą wspólne działania w celu ustalenia miejsca pobytu dwóch obywateli Ukrainy, podejrzewanych o dopuszczenie się na terytorium Polski przestępstw o charakterze terrorystycznym - powiedział dziennikarzom rzecznik białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rusłan Barankou.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Siemoniak o dywersji na kolei: to wejście na nowy etap

Komunikat z Białorusi i przytyk dla Polski

Dodał, że jeśli zostanie ustalone miejsce pobytu tych osób na Białorusi, zostaną one zatrzymane i "zgodnie z obowiązującą procedurą i z uwzględnieniem wszystkich związanych ze sprawą okoliczności będzie rozpatrzona prośba o przekazanie ich stronie polskiej".

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

Zaznaczył, że na razie potwierdzono fakt ich wjazdu na teren Białorusi i rzekomo już trwają poszukiwania.

- Wspólnie z polską stroną ustalane są kontakty podejrzanych, a także realizowany jest cały kompleks innych środków operacyjnych - powiedział rzecznik.

W jego wypowiedzi nie zabrakło przytyku. Mówił, że działania te są prowadzone "w duchu partnerstwa i dobrego sąsiedztwa", mimo że "ze strony Polski do tej pory nie napłynął odpowiednio wypełniony wniosek o pomoc prawną w tej sprawie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śledztwo w sprawie dywersantów. Trzy osoby zwolnione, czwarta z zarzutem

Śledztwo w sprawie dywersantów. Trzy osoby zwolnione, czwarta z zarzutem

Ukraińskie media: podejrzany o akty dywersji w Polsce pracował wcześniej dla GRU

Ukraińskie media: podejrzany o akty dywersji w Polsce pracował wcześniej dla GRU

Akty dywersji w Polsce

Na trasie Warszawa-Dorohusk doszło w ubiegły weekend do aktów dywersji. W miejscowości Mika w województwie mazowieckim eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

Dzień później w innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb w województwie lubelskim, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej.

W środę polska prokuratura przekazała, że obaj Ukraińcy podejrzani o dywersję na linii kolejowej w Polsce na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, Jewhenij I. i Ołeksandr K., wyjechali na Białoruś tuż po przeprowadzeniu działań dywersyjnych.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

Ministerstwo Spraw ZagranicznychBiałoruś
