Modernizacja F-16 i "inne niespodzianki". Zapowiedź szefa MON 

W niedzielę w Warszawie odbyła się próba generalna defilady wojskowej zorganizowana w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego. Później miała miejsce konferencja prasowa, podczas której szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w nadchodzącym tygodniu przekaże "bardzo dobrą informację dotyczącą Sił Powietrznych".

Wskazał, że chodzi o modernizację myśliwców F-16. - To jest wielki wydatek, wielka inwestycja i wielka potrzeba chyba nawet na numer jeden. Nasze F-16 mają już swoje lata - mówił minister.

Jak dodał, w nadchodzących dniach pojawią się również "inne niespodzianki".

Kiedy ma być podpisana umowa?

Jak nieoficjalnie przekazała w sobotę PAP - powołując się na źródła zbliżone do resortu obrony - w przyszłym tygodniu przed Świętem Wojska Polskiego ma zostać zawarta umowa na kompleksową modernizację polskich samolotów F-16, najprawdopodobniej w środę w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych numer 2. Obecnie prowadzona jest w nich większość prac służących utrzymaniu F-16 w gotowości.

Dokładny zakres modernizacji, jak i wartość kontraktu, nie są jeszcze znane. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że będzie to około 4 miliardów dolarów. Umowę w sprawie udzielenia Polsce przez USA gwarancji kredytowej takiej właśnie wysokości podpisał pod koniec lipca wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gwarancja kredytowa ze strony Stanów Zjednoczonych udzielona będzie w ramach programu Foreign Military Financing. Środki zostaną przeznaczone na modernizację polskich Sił Zbrojnych.

F-16 i rewolucja w polskim lotnictwie bojowym

48 samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ stanowi obecnie podstawę polskiego lotnictwa bojowego, odpowiadając między innymi za większość patroli i misji związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej. Amerykańskie samoloty dotarły do Polski w latach 2006-2008. Stanowiło to de facto początek rewolucji, której celem ma być całkowite przezbrojenie polskiego lotnictwa bojowego z poradzieckiego na zachodni sprzęt. Obecnie polskie F-16 zbliżają się jednak do wieku, w którym konieczne staje się tak zwane MLU, czyli Mid-life Update. Jest to gruntowna modernizacja mającego już swoje lata sprzętu tak, aby był dostosowany do współczesnych wyzwań i był gotów do służby przez następne lata.

Zgodę na modernizację polskich F-16 wydał w październiku ubiegłego roku Departament Stanu USA. Na mocy tej decyzji polskie myśliwce w konfiguracji F-16C/D Block 52+ mogą zostać podniesione do standardu Viper (Block 72), a ustanowiona wówczas maksymalna cena modernizacji określana była na 7,3 miliarda dolarów.

F-16V (Viper) korzysta z wielu rozwiązań opracowanych dla F-35, zwiększając zdolność samolotu do działania w sieciocentrycznym systemie. Charakteryzuje się szeregiem ulepszeń wobec polskiej konfiguracji, zwiększających zdolności operacyjne, interoperacyjność i żywotność samolotu - chodzi przede wszystkim o radar z aktywnym skanowaniem AESA, modernizację systemów obróbki i wymiany danych oraz awioniki, w tym interfejsu człowiek-maszyna, i dostosowanie do nowych systemów uzbrojenia.

