"Gilbert" kandydatem na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Co oznacza?

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez TokTokera, słowo "gilbert" ma być synonimem słowa geniusz. W opublikowanym przez siebie wideo, twórca internetowy zapowiedział, że jeśli jego propozycja znajdzie się na liście 10 najczęściej zgłaszanych słów w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku, przekaże on 1000 zł na cele charytatywne. Nie sprecyzował jednak, na co dokładnie.

Inne, równie popularne wśród internautów propozycje Młodzieżowego Słowa Roku to "essa" oraz "slay". Pierwszy ze zwrotów, zdaniem organizatora plebiscytu, może służyć zarówno jako powitanie, jak i pożegnanie. Jest to "okrzyk radości, słowo na każdą okazję" - precyzuje PWN. "Slay" należy przetłumaczyć z angielskiego jako "zgładzić; zabijać" (za Cambridge Dictionary), jednak w internecie słowo to używane jest do wyrażania zachwytu, aprobaty.