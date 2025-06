Młodzi po wyborach. "Boję się myśleć, jak Polska będzie wyglądała"

Młodzi wyborcy w rozmowach z reporterami "Czarno na białym" Źródło: TVN24

Z sondażowych badań wynika, że większość osób w wieku 18-29 lat zagłosowało w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego. 53,2 procent głosów w tej grupie wiekowej uzyskał kandydat PiS, a 46,8 procent Rafał Trzaskowski, kandydat KO. Badania wskazują też na to, że do urn poszło 76,3 procent młodych Polaków.

Młodzi po wyborach prezydenckich

Reporterzy magazynu "Czarno na białym" rozmawiali z młodymi wyborcami w całej Polsce, aby dowiedzieć się, co czują po wyborach i co uważają o ich wyniku. Reportaż "Ulga czy frustracja? Młodzi po wyborach" w przyszłym tygodniu w "Czarno na białym".

- Wolałam, żeby prezydentem był ktoś, przez kogo nie będę czuła wstydu, że jest naszym przedstawicielem na arenie międzynarodowej - mówiła Ola, odpowiadając na pytania reporterów.

Według innego młodego rozmówcy widocznie dla wyborców nie było problemem to, że Karol Nawrocki "chodził na ustawki".

- Trochę się boję myśleć o tym, jak ta Polska będzie wyglądała, bo jednak prezydent, który znany jest z tego, że jest chuliganem, to nie wiem, jak tę Polskę poprowadzi - przyznaje kolejna rozmówczyni.

"W drugiej turze nie było kandydata ich pierwszego wyboru"

Aneta Regulska, jedna z autorek reportażu, podkreśla, że "atmosfera tych rozmów była bardzo miła, przyjacielska". - Pomyślałam, że politycy od tych wszystkich młodych ludzi, którzy przyszli porozmawiać z nami, mogliby się uczyć sztuki dyskusji na argumenty i sztuki dyskusji z pełnym szacunkiem do drugiego człowieka - zwraca uwagę.

Co mówili rozmówcy? - Przede wszystkim to, że w drugiej turze wyborów nie było kandydata ich pierwszego wyboru, a w związku z tym wybierali mniejsze zło - relacjonuje Regulska.

Z kolei Marek Osiecimski wskazuje, że "wspólnym mianownikiem" tych rozmów "może być zaskoczenie, że w ogóle ktoś chce z nimi rozmawiać, że ktoś wykazuje taką inicjatywę, pyta ich o motywację, chce zrozumieć, dlaczego zagłosowali tak, a nie inaczej".

- Oni się czuli zapomnieni po prostu, zlekceważeni, a jest to grupa ludzi ewidentnie zaangażowana w życie społeczne w naszym kraju - zauważa reporter.

Rafał Stangreciak stwierdza, że zachodzi "rzeczywisty, duży skręt w prawo" wśród poglądów młodych ludzi. - Myślę, że to będzie znakomita lektura i lekcja do odrobienia dla wszystkich polityków bez względu na to, z której strony sceny politycznej pochodzą - wskazuje. Reporter przewiduje też, że będzie to "jeden z ciekawszych reportaży w tym sezonie".

